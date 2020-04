Solidaria y divertida iniciativa de Tamara Gorro

Tamara Gorro, esposa de Ezequiel Garay, ha iniciado esta tarde en su canal de 'YouTube' una original iniciativa para ayudar a las familias más vulnerables en lo económico en momentos en los que la crisis del coronavirus ha complicado todavía más si cabe el día a día. La 'celebrity' televisiva ha arrancado un serial de 'mini programas' en los que cada semana participa un personaje conocido. Este viernes el primero en aparece no ha sido Ezequiel Garay, sino Dani Parejo, el capitán del Valencia CF.

El objetivo principal del programa es el de conseguir el máximo de visualizaciones posibles en 'Youtube' para convertirlas en dinero que donar a la FESBAL (Federación Española de Banco de Alimentos). Además, a la conclusión del programa Tamara realiza un sorteo entre las personas que interactúan con ella mediante videollamadas y audios. La primer ganadora ha conseguido un 'pack' de alimentos para el confinamiento valorado en 150 euros.

En el programa de este viernes, desde el 'salón de la Gorro', los participantes tenían que responder de manera divertida a la pregunta de la presentadora: "¿Qué has descubierto de ti o tu acompañante durante la cuarentena?"

Entre las respuestas, de lo más variopintas, hay quien se queja de los ronquidos de su animal de compañía o quien ha aprendido a hacer el pino. Incluso, quien le pregunta a Tamara cómo hace para no engordar. "Si me pongo de chocolate hasta arriba por las noches, mi metabolismo es así. La verdad es que soy hiperactiva, hago deporte y me cuido la alimentación", contesta Tamara.

Con naturalidad y buen humor, Tamara conversa de cualquier cosa con los concursantes del consultorio... hasta se anima a hacer el pino con poco éxito. El tema de la semana que viene promete: "Sexo en cuarentena". Todo sea por el fin solidario de combatir al COVID-19 con donaciones a los 54 bancos de alimentos que FESBAL contabiliza repartidos por diferentes puntos de España.