La historia se repite: Pizzi no ve "clara" la salida de Marcelino

Juan Antonio Pizzi (Santa Fe, Argentina, 1968) dejó huella en el banquillo del Valencia CF en la temporada 2013/14 como sustituto de Miroslav Djukic. El argentino no pudo evitar que el equipo acaba décimo en la clasificación, pero recuperó los valores competitivos del Valencia y creó un equipo con el que se identificaba la afición. Amadeo Salvo y el entonces director deportivo Rufete avalaron su continuidad en aquel verano de 2014, pero de nada sirvieron sus méritos como entrenador. Peter Lim ya había decidido poner el manos de Nuno Espírito Santo su proyecto deportivo.

La salida del 'Lagarto' no estuvo muy clara. Las mismas palabras ha utilizado Pizzi seis años después para explicar la destitución de Marcelino García Toral. "No quedó muy clara la salida de Marcelino", explicaba ayer en una entrevista a la agencia Efe en la que, además de hablar de Albert Celades, dejó un titular por encima del resto: "El Valencia ha perdido algo de identidad después del cambio de dueños".

"Yo creo que el Valencia está entre los cuatro o cinco equipos más importantes de la Liga. Ha conseguido títulos, ya sean de Liga o de Copa, ha conseguido títulos internacionales, ha jugado muchas finales€ la historia nos hace considerarlo uno de los cuatro o cinco más importantes. Lo que sí es cierto es que después del cambio de dueños o de accionistas en la última etapa ha tenido algunos vaivenes, si bien han sido en algunos aspectos positivos, pero ha perdido algo de esa identidad que tenían los valencianos sobre el club. No quedó muy clara la salida de Marcelino", decía sin tapujos Pizzi.

El argentino da valor eso sí al trabajo de Albert Celades porque llegó sin experiencia y porque, según él, "hacer un cambio cuando tienes identificación de la gente, de jugadores es complicado". "Creo que Celades tuvo la templanza de amalgamar y con tranquilidad, seriedad y respeto posicionarse en un lugar en el que era muy difícil porque la etapa de Marcelino creo que fue bastante positiva y hacer un cambio cuando tienes identificación de la gente, de jugadores y del periodismo es complicado, y más para un entrenador que además no había tenido experiencia a nivel de Primera División. Creo que Albert ha conseguido eso en base a su carácter y su tranquilidad y ha podido, por lo menos, darle esa transición que siempre es necesaria cuando hay un cambio brusco", analiza.

Su posición sobre la rebaja salarial

Pizzi también habló de uno de los temas de actualidad del Valencia y del fútbol mundial: la situación económica de los clubes y la posible rebajas en el salario de los jugadores. Éste es su punto de vista: "Primero, que esto es una situación inesperada, mundial, y que seguramente nos va a perjudicar a todos, no solamente a los futbolistas. Que sepamos que vamos a tener que hacer un esfuerzo. También es cierto que, dentro de los diferentes ambientes de la vida, hay situaciones diferentes. No es lo mismo decir que los futbolistas de Madrid, Barcelona o Liverpool, entre otros, los grandes, tienen que rebajarse un 20 o un 30% el sueldo porque los clubes no pueden pagar, a hacerlo con otros clubes o jugadores en otra situación; no todo el mundo tiene la suerte de ganar mucho dinero como sucede en los equipos grandes. De la misma forma que digo esto, digo que no todas las actividades tienen las mismas posibilidades de generar lo que se genera en las ligas grandes de fútbol. Hay que estudiarlo bien. Me parece que no hay que ser demagógico, hay que ser conscientes de la situación que estamos viviendo y ser solidarios con todo el mundo. Y sobre todo gestionarlo bien, porque esta situación se presta a que haya una malentendidos y eso es muy nocivo para los que queremos ser solidarios", finalizaba.