El jugador del Valencia CF que se inspira en Nelson Mandela

"Estuvo en aislamiento por 27 años. Sin familia, sin lujos, sin teléfono; sólo esperanza y visión. Podemos hacerlo". Eliaquim Mangala es un tipo especial. El Covid-19 está golpeando duro y el francés quiso dejar una reflexión sobre el confinamiento. Toca ser fuertes, sobre todo, de 'coco' y el defensa central ha utilizado a Nelson Mandela como modelo. El líder sudafricano es una referencia global, pero hoy se puede ser héroe de muchas maneras.



No es la primera vez que Mangala recurre a Mandela para inspirar e inspirarse. Su forma de ver la vida y el mundo están presentes. El jugador tiene claro que es un momento en el que hay que dar valor a las cosas que tienen valor. Los pequeños gestos pueden suponer grandes triunfos, salvar vidas, también. Podemos resistir en casa, esto no es una guerra, no es una cárcel, tenemos todo; es cuestión de relativizar. Mangala, que ha sufrido todo tipo de infortunios físicos en los dos últimos años en el Manchester City, lo tiene claro. Quedarse en casa y cumplir es un paso dentro del camino que termina en una meta mayor.