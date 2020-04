55 fichajes: Los mercados de Peter Lim

En plena lucha contra la propagación del COVID-19 es una quimera conocer cuándo y cómo podrá iniciarse la próxima ventana de transferencias en el mundo del fútbol. En tiempos de confinamiento en casa, necesario para aplacar el virus, SUPER hace balance con sus lectores sobre la naturaleza de los fichajes en el Valencia CF desde la llegada de Peter Lim. Seis temporadas y 55 fichajes desde la temporada 2014/15 hasta la actual, la 2019/20. ¿Qué, dónde y cómo ha fichado el club de Mestalla según las directrices del inversor de Singapur?

Una de las primeras contrataciones bajo la influencia de Lim fue el central Nicolás Otamendi. El argentino se comprometió con el Valencia en enero de 2014, cuando el empresario ya se había decidido a pujar seriamente por la compra de la práctica totalidad de las acciones que poseía la Fundación. El Oporto recibió 12 millones de euros por la operación, pero el jugador tuvo que ir cedido durante medio año al Atlético Minero de Brasil por su condición de extracomunitario. Otamendi, un rotundo acierto, sólo duró una temporada antes de volar al Manchester City a cambio de 45 millones.

A lo largo de aquella primera temporada acabaron llegando al Valencia otros cinco jugadores más de la liga portuguesa: André Gomes, Rodrigo Moreno, Filipe Augusto, Joao Cancelo y, en el mercado de invierno, Enzo Pérez. En la etapa de Lim el representante Jorge Mendes ha sido parte esencial en las operaciones con el 'sello Lim'. En los años sucesivos, sin embargo, el desembarco de futbolistas de la Liga NOS se ha ido reduciendo en favor de la liga española. Así fue, especialmente, con Mateu Alemany como director general y Marcelino García Toral en el banquillo.



Cambio de tendencia en favor de la Liga

La Liga ha ganado peso en los últimos mercados del Valencia CF. En las dos campañas más cercanas en el tiempo hasta diez jugadores aterrizaron en València procedentes de equipos nacionales: Daniel Wass, Gameiro, Cheryshev, Facundo Roncaglia, Rubén Sobrino, Cillessen, Maxi Gómez, Jaume Costa, Manu Vallejo y Jason Remeseiro. ¿Cuál será la tendencia en el futuro inmediato?

Una vez consumadas las salidas de Alemany y Marcelino en los inicios del presente curso, el máximo accionista ha recobrado protagonismo en las decisiones deportivas. Ahí está como ejemplo el fichaje de Thierry Correia o el hecho de que sea otro joven luso, Diogo Leite, el elegido para fortalecer el eje de la defensa. El fútbol portugués y la apuesta por la juventud han sido dos parámetros que repuntan con Lim en el primer plano de la escena. En 2015 el Valencia encontró el recambio de Otamendi en el Sporting de Braga: Aderllan Santos. Un fiasco total que costó cerca de 10 millones de euros. Danilo Barbosa vino procedente del mismo destino como subcampeón del mundo sub-20 y con la misma edad, desde Holanda, Zakaria Bakkali.

Desde enero de 2016, con Jesús García Pitarch en la dirección deportiva y en época de vacas flacas, comenzó a observarse un giro hacia jugadores veteranos y con currículum en la Liga: Siqueira, Cheryshev, Garay, Montoya, Mario Suárez, Medrán y Orellana. La fallida guinda en el verano de Lim y Mendes fue el internacional luso, Luís Nani. Un año más tarde sería Gonçalo Guedes, mucho más joven que su compatriota y compañero en los extremos de la Seleçao. Lim le echó el ojo desde edad juvenil en el Benfica, aunque a quien terminó comprando al jugador, tras un año cedido, fue al PSG a cambio de 40 'kilos'. Con luces y sombras, Guedes sí agrada a Mestalla.



Alemania, tierra prohibida para el Valencia

Al año siguiente, con Marcelino y Mateu, se amplió la puerta a Italia que habían abierto Simone Zaza y el primer año, Skhodran Mustafi, promocionado de la mano de Rufete y Fabián Ayala. La vía de la Serie A la completaron Neto, Kondogbia, Murillo y el último invierno, Florenzi. No obstante, resulta interesante detenerse de vuelta en dos nombres: Zaza y Mustafi. El defensa central es el único alemán que ha llegado al Valencia en la era Lim. Mustafi vino de la Sampdoria. Nadie lo ha hecho desde la Bundesliga, un mercado caro y con clubes extremadamente serios y duros a la hora de negociar. García Pitarch lo experimentó en sus carnes con el Hamburgo, que no cedió ni un ápice en sus demanda de 15 millones por Filip Kostic.

Simone Zaza, por su parte, ejemplifica la fórmula de la cesión con opción de compra obligada. Es decir, una compra aplazada en el tiempo para solventar problemas de liquidez financiera que se ha hecho cada vez más habitual en el fútbol. Del mismo modo se enrolaron al Valencia hombres como Álvaro Negredo, Joao Cancelo, el colombiano Jeison Murillo. André Gomes o Rodrigo jugaron cedidos en su primer año y la compra de los derechos de ambos al Benfica se ejecutó en el verano de 2015 por cerca de 50 millones.

Entre los cedidos de ida y vuelta Bruno Zuculini, Danilo, Siqueira, Mario Suárez, Munir, Andreas Pereira, Vietto y Batshuayi regresaron a sus destinos con más pena que gloria. Asimismo, Jaume Costa, lateral izquierdo prestado por el Villarreal, tiene sumamente complicada su continuidad en el proyecto.



Lim, sin ojos en los mercados fuera de Europa

Más allá de inversiones o rendimiento deportivo, el prototipo de fichaje en los seis años de Peter Lim al frente del Valencia CF es un jugador que apenas roza los 25 años de media de edad y procedente de una liga del sur de Europa. La tendencia con la Premier, en la que el club ha buscado relanzar a jugadores con poco espacio en grandes equipos, también ha descendido en comparación a los tres refuerzos de la campaña 2017/18. Entre ellos, Gabriel Paulista y Francis Coquelin han logrado triunfar conquistando muchos más minutos de los que tenían en el Arsenal.

Por último, ahora que César Sánchez, director de Fútbol, se ha fijado en el zaguero de River Plate Lucas Martínez Quarta puede comprobarse como el Valencia no ha 'pescado' en el fútbol sudamericano desde que lo hizo en mayo de 2014 con Rodrigo de Paul, también de la mano de Rufete y Ayala. Curiosamente, Peter Lim no ha recurrido en todo su periplo valencianista al mercado asiático. Las referencias son nulas, más allá de algún leve intento en invierno de 2015 por el japonés Shinji Kagawa. Desde los conflictos con Marcelino y Mateu de julio, agosto y septiembre de 2019 quedó claro que el nombre de Lim en ese objetivo asiático es Kang In Lee.



Fichajes en las temporadas de Peter Lim

-Temporada 14/15: Otamendi (ARG / 26 / Oporto), Mustafi (ALE / 22 / Sampdoria), André Gomes (POR / 21 / Benfica), Rodrigo (ESP / 23 / Benfica), Yoel (ESP / 26 / Celta), Negredo (ESP / 29 / M. City), De Paul (ARG / 20 / Racing Avellaneda), Orbán (ARG / 25 / Girondins), Enzo Pérez (ARG /28 / Benfica), Filipe Augusto (BRA / 21 / Sporting Braga), Zuculini (ARG / 21 / M. City) y Joao Cancelo (POR / 20 / Benfica)

-Temporada 15/16: Abdennour (TUN / 26 / Monaco), Santi Mina (ESP / 20 / Celta), Danilo (BRA /19 / Sporting de Braga), Aderllan Santos (BRA / 26 / Sporting de Braga), Mat Ryan (AUS / 23 / Brujas), Siqueira (BRA / 29 / Atlético), Bakkali (BEL / 19 / PSV) y Cheryshev (RUS / 25 / Real Madrid)

-Temporada 16/17: Mangala (FRA / 25 /M. City), Garay (ARG / 30 / Benfica), Montoya (ESP /25 /Barcelona), Munir (ESP / 21 /Barcelona), Nani (POR / 30 / Fenerbahçe), Mario Suárez (ESP / 29 / Watford), Zaza (ITA / 25 / Juventus), Medrán (ESP / 22 /Getafe), Orellana (CHIL / 30 / Celta)

-Temporada 17/18: Neto (BRA / 28 / Juventus), Gabriel Paulista (BRA / 27 / Arsenal), Kondogbia (CAF / 24 / Inter), Guedes (POR / 21 / Benfica, PSG), Andreas (BRA / 21 / M. United), Murillo (COL /25 / Inter), Maksimovic (SRB / 22 /Astana), Vietto (ARG / 24 / Atlético), Coquelin (FRA / 26 / Arsenal)

-Temporada 18/19: Wass (DIN /29 / Celta), Piccini (ITA / 26 / Sporting Portugal), Gameiro (FRA / 31 / Atlético), Cheryshev (RUS / 28 / Villarreal), Diakhaby (FRA / 22 / Lyon), Batshauyi (BEL / 25 / Chelsea), Roncaglia (ARG / 31 / Celta), Sobrino (ESP / 26 / Alavés), Racic (SRB / 20 / Estrella Roja)

-Temporada 19/20: Cillessen (HOL / 30 / Barcelona), Maxi Gómez (URU / 23 / Celta), Jaume Costa (ESP / 31 / Villarreal), Manu Vallejo (ESP / 22 / Cádiz), Mangala (FRA / 28 / M. City), Correia (POR / 20 / Sporting Portugal), Florenzi (ITA / 28 / Roma) y Jason (ESP / 25 / Levante).

*Entre paréntesis, nacionalidad, edad a su llegada al Valencia CF y club de procedencia.