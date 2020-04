Diogo Leite: el Oporto prepara la venta

El destino de Diogo Leite está fuera del Oporto y el Valencia CF es el primer interesado en el fichaje del joven futbolista de 21 años, en el que el club de Mestalla ve un central de presente y futuro para remodelar su línea defensiva. La operación estuvo sobre la mesa ya en el mes de enero, se puede decir que está por tanto avanzada y el club no desiste de su objetivo, por lo que la idea es rematarla en cuanto se tenga una visión más o menos clara de cómo va a acabar la temporada y cuándo comenzará la próxima.

El Valencia CF sabe que el futbolista está en el mercado y no quiere dejar pasar la oportunidad, a pesar de los muchos clubes que andan tras el central. El club portugués ha tenido su debate y sus dudas sobre la conveniencia de traspasar ahora a Diogo Leite o esperar algún año más a que el jugador se asiente en el primer equipo y el precio suba, aunque la necesidad de vender en un contexto difícil para el fútbol como el que viene después de la crisis sanitaria se acabará imponiendo a cualquier otro criterio.

Así, todo apunta a que el Oporto ya se prepara para el traspaso de un futbolista que no ha tenido todavía un papel protagonista en el primer equipo, pero sin duda potencial no le falta para ser importante en los próximos años. Sobre eso el Valencia CF tampoco tiene dudas, aquí vendría a crecer porque tiene margen pero a tener minutos desde el primer día. En los últimos días la prensa portuguesa da por hecho que el jugador tomará el rumbo hacia València y habla incluso del que será su sustituto en la plantilla blanquiazul de cara a la temporada 20/21, que está también en la cantera porque la idea es vender para equilibrar cuentas y no hacer una inversión en otro central.

La decisión del Oporto pasa por traspasar a Diogo Leite para hacer caja y recuperar la próxima temporada a otro futbolista de su misma generación, Diogo Queirós, actualmente cedido en el Mouscron belga. Queirós es el central que formaba pareja con el futbolista pretendido por el Valencia CF en la defensa del equipo que conquistó la pasada temporada la UEFA Youth League, tiene también 21 años y un físico importante. Aunque no es zurdo como Leite se desenvuelve bien por ambos costados. En Bélgica jugó 21 partidos y anotó un gol.