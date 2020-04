Los 3.000 huevos de chocolate de Gabriel Paulista

Gabriel Paulista no olvida sus orígenes. Cada año envía ayuda en forma de material deportivo al club del barrio en el que jugó de niño, el Esporte Clube Eledy. En esta ocasión, y debido a la situación de emergencia provocada por el coronavirus, el futbolista del Valencia CF ha cambiado la estrategia solidaria y se vuelca para mandar alimentos que se reparten entre las familias más necesitadas.

Además, y debido a las fechas en que nos encontramos, Paulista ha tenido un detalle muy especial con los niños de aquellas comunidades, para los que ha enviado 3.000 huevos de chocolate celebrando la Pascua.

El propio jugador lo explica así en un vídeo publicado por VCF Media: "Todos los años ayudo a mi equipo con materiales para entrenar y también con un viaje cerca de Sao Paulo para jugar un torneo contra equipos considerados grandes de Brasil. Hoy con todo esto, con este giro en que se paró el mundo, hay gente que no tiene trabajo, no tiene donde comer. Entonces lo que estoy haciendo ahora es regalar alimentos a las familias más necesitadas de mi barrio y otros barrios de cerca, intentando ayudar a cada comunidad. De momento estamos llevando 5.000 cestas básicas de alimentos y en un día especial como el de Pascua muchos padres no tienen como regalar un chocolate a sus hijos, por eso estoy regalando 3.000 huevitos de chocolate. Esto es lo que hago para intentar ayudar a las familias más necesitadas".

Gabriel Paulista nació en el barrio Jardim Mitsutani de Sâo Paulo, colindante con Jardim Eledy, en el seno de una familia humilde y muy trabajadora, circunstancias que le han llevado siempre a valorar mucho lo que ha logrado tras un duro camino hasta llegar a la élite. Nunca lo tuvo fácil para alcanzar el sueño que comenzó a escribir jugando en un campo de tierra con el Esporte Clube Eledy, un equipo modesto de barrio donde apenas tenían material para entrenarse.