Hugo Guillamón: más fuera que dentro del Valencia CF

No son días fáciles para Hugo Guillamón. El joven central del Valencia CF, cuyo contrato finaliza el próximo 30 de junio, vive con la incertidumbre de saber cuál será su futuro la próxima temporada. El canterano, de la generación 2000 de Ferran Torres, siempre ha priorizado el Valencia por encima del resto de clubes que estaban interesados en su fichaje. El problema es que pasan los días, sigue sin noticias del club y su paciencia comienza a agotarse. El de l'Eliana, nacido en San Sebastián, está cansado de esperar y ha comenzado a buscar soluciones fuera del Valencia muy a su pesar.

La primera opción de Hugo desde que se iniciaron las conversaciones siempre fue el Valencia. Siempre ha estado con la predisposición de continuar en la entidad de Mestalla sin escuchar a nadie más, pero no ha recibido ninguna contestación del club y el entorno del jugador piensa que ya ha dado margen más que suficiente al club. Entienden que todo tiene un límite. Y es que, estamos a mitad de abril y restan menos de tres meses para que Hugo quede completamente libre.

Hugo se está viendo obligado a buscar un club que apueste de verdad por su proyección deportiva. No le gustaría, pero es su realidad. La propuesta del Valencia que tienen encima de la mesa es un contrato como jugador del Mestalla. El futbolista cree que ya ha quemado la etapa del filial y necesita dar un salto deportivo después de dos años y medio en Segunda B. Es decir, ser considerado jugador del primer equipo. Hugo no pide quedarse en la plantilla 2020/21 ni mucho menos. Vería con buenos ojos una cesión incluso a un equipo de Segunda División. Lo único que no quiere es seguir en Segunda B sin ninguna expectativa.

De momento, Hugo trabaja en dinámica de primer equipo bajo la supervisión del preparador físico de Albert Celades. Como el resto de jugadores que acaban contrato el 30 de junio en propiedad o en calidad de cedidos, Ezequiel Garay, Jaume Costa y Alessandro Florenzi, sigue sin saber qué pasará más allá de esa fecha si se prolonga la competición. La FIFA ha comunicado que los contratos que expiren el próximo 30 de junio se mantendrán hasta el final oficial de la temporada 2019/20, sea cuando sea, pero tampoco nadie se ha dirigido a Hugo en este sentido. Mientras tanto, tal y como adelantó Superdeporte, el Valencia tiene la voluntad de firmar al joven central del Oporto Diogo Leite.