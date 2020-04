Pepsi 'ficha' a Kang In Lee

Kang In, en el spot de televisión de Gatorade.

Kang In Lee es un icono mediático en Corea del Sur. Muchas son las empresas que pelean para que el futbolista del Valencia CF sea la imagen de sus productos. Su trascendencia mediática atrae a muchas compañías dispuestas a invertir en el jugador. La última multinacional que ha llamado a su puerta es el gigante norteamericano Pepsi.

La companía estadounidense PepsiCo ha grabado un anuncio publicitario con el jugador con uno de sus productos estrella: la bebida isotónica Gatorade. El departamento de marketing de Gatorade ha creado una campaña para reforzar su imagen de marca y demostrar su apoyo a todo tipo de deportes. Kang In es uno de sus reclamos.

El anuncio se grabó hace dos meses en las instalaciones de la ciudad deportiva de Paterna. El 'spot' de televisión tiene una duración de 40 segundos. El valencianista está entrenando con sus compañeros en el Antonio Puchades, estrella un balón en el larguero, recupera energía a base de la bebida energética y ya en el partido de competición, con el '10' a la espalda, marca un gol regateando a todos los jugadores rivales que le salen al paso. De película.

Kang In, mientras tanto, entrena en su domicilio particular bajo las pautas de trabajo del recuperador físico de Albert Celades para no perder la forma y ser importante en el tramo final de temporada si finalmente se acaba disputando. El surcoreano, al igual que Carlos Soler, ya sabe que su sueño deportivo de los JJOO de Tokio se ha aplazado a 2021.