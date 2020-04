El consejo de Ayala al Valencia sobre la cantera

El exjugador del Valencia CF Roberto Fabián Ayala ha celebrado su 47 cumpleaños confinado en su domicilio particular de Buenos Aires, pero muy cerca del valencianismo. El argentino, felicitado por algunos de sus excompañeros, quiso rememorar algunos de sus grandes momentos como futbolista en la entidad de Mestalla y analizar la actualidad del club y de la vida. Desgraciadamente, en la cabeza de todos está la pandemia del coronavirus.

Afortunadamente, el Ratón y los suyos están bien. "Todos están bien, mi gente está bien, mis hijos y el grupo familiar está en óptimas condiciones. Haciendo el aislamiento como lo mandó nuestro presidente, hacer bien los deberes, espero que aprendamos. Hay gente que no lo entiende, pero hay gente que necesita salir, porque se tiene que ganar la comida. Aun así, hay campañas en las que la gente está ayudando, no sólo los sanitarios, aquellos que le pone el cuerpo ir a repartir comida, recibir gente, contener gente. En ese sentido, el argentino, cuando tiene que arremangarse, lo hace. Espero que, al final de todo esto, haya un buen fin, que salgamos de otra manera como sociedad, como persona. Me parece que es un momento para pensar, meterse dentro, ver dónde uno estaba parado, hacia dónde quería ir y qué estaba haciendo para poder mejorar y tener una buena convivencia. En definitiva, ojalá de esto saquemos una gran enseñanza. Todo esto desde casa".

Desde casa precisamente ha seguido la temporada del Valencia. Ayala cree que el equipo acusó las lesiones y pide "paciencia". "A lo largo de la temporada ha habido lesiones graves que te van apartando, pequeñas lesiones que te van impidiendo tener un once en la cabeza y que pueda ser regular. Son momentos de futbolistas y, luego, un técnico que trata de darle su identidad y siempre en busca de los buenos resultados. Hay que tener paciencia, creer en lo que hay y apoyar, porque de eso no tengo dudas, la afición lo hace y lo hará", dijo en declaraciones al club.

De lo que no tiene dudas tampoco es de la apuesta a ultranza que tiene que hacer el Valencia por sus jóvenes valores. Ahora que los nombres de Ferran Torres y Hugo Guillamón están en boca de todos por sus inciertos futuros, éste es la interesante reflexión a modo de consejo del Ratón. "La cantera es muy, muy importante, es la identidad del club, no lo debe perder, es donde hay que prestar más atención. Y con eso le haces ver a los chicos de la cantera que te promocionan, que tienes posibilidades de subir al primer equipo si tienes condiciones. Uno se hace hincha de ese equipo. En su momento teníamos gente de la casa y eso el Valencia CF no lo puede perder, tiene que ser su ADN, aquellos que están en la cabeza no pueden apartarse de eso€". A Ayala siempre hay que escucharlo.

Ayala tiene en su corazón a la ciudad y la afición del Valencia y todavía lamenta no haber estado la fiesta del centenario. "Es especial, creo que puede haber sido amor a primera vista. Era ponerme esa camiseta y no recuerdo tener malos partidos allí, he sentido que mi mejor versión como futbolista la pude dar ahí y en ese estadio. Me hablan de estadios y nos vamos a los de Inglaterra, Italia y, a veces, no nombro el del Valencia, porque les digo, Mestalla es mi casa. Ahí se termina todo. Lo pasé mal cuando me perdí el partido del Centenario por el compromiso con la selección, ya que me impidió volver a abrazar a mis compañeros y poder abrazar a la gente. Me perdí algo divino, pero me lo regalaré pronto a ver partidos del Valencia", finalizó.