¿Por qué cree Kempes que De Paul no triunfó en el Valencia CF?

El argentino Rodrigo De Paul solo estuvo temporada y media en el Valencia CF, llegó durante el verano de 2014 procedente del Racing de Avellaneda de Argentina, después de que Rufete y Ayala, entonces al mando de la dirección deportiva del conjunto de Mestalla.

A las órdenes de Nuno Espirito Santo jugó 26 partido en la primera temporada, pero en la segunda, en la 2016/16, su participación se fue diluyendo hasta el punto que en el mercado de invierno, con Nuno cesado y el inglés Gary Neville en el banquillo valencianista regresó en calidad de cedido al Racing de Avellaneda. Después, en julio de 2016 y siendo Ayestaran el técnico, fue traspasado al Udinese de Italia.

El futbolista argentino fue creciendo en el campeonato italiano hasta convertirse en uno de sus futbolistas de referencia y llegar a la selección argentina, de la que ya es un fijo en las convocatorias. Tuttomercto pregunto al exvalencianista Mario Alberto Kempes por Rodrigo de Paul y su potencial, y dejó una pincelada de las claves por las que él considera que no triunfó en Mestalla.

"De Paul siempre ha demostrado que es un jugador con garra y personalidad. Sabe jugar con ambas piernas. Me acuerdo que en el Valencia no logró expresar su potencial, quizás porque no jugaba en la posición correcta. Ahora está demostrando que es importante no solo para el Udinese sino también para Argentina, en la que ya casi es un titular fijo", dijo Mario.

Y lo cierto es que no le falta razón, la realidad es que en su primera temporada y teniendo en cuenta el sistema de juego de 4-3-3 que empleaba Nuno Espirito Santo, De Paul tenía que jugarse muchas veces el puesto con el portugués André Gomes. Nuno jugaba con un doble pivote formado por Javi Fuego y Dani Parejo, con André por delante, como llegador y casi enganche. Además, la llegada del argentino Enzo Pérez en el mercado invernal, supuso más competencia si cabe para los tres puestos del centro del campo.

En ataque, Alcácer y Negredo pugnaban por el puesto de delantero, mientras que de los dos puestos de banda uno era para Rodrigo y el otro para Feghouli y Piatti, aunque el propio De Paul alguna vez jugó en esa posición, entrando de fuera hacia dentro.

También te puede interesar:

Las claves del futuro de Kondogbia en el Valencia CF.

Cumpleaños de una de las leyendas del Valencia CF.