Palop gana la batalla al coronavirus

El exportero del Valencia CF, Andreu Palop, ha vencido al coronavirus. El de l'Alcúdia ha recibido el alta médica después de estar ingresado dos semanas por culpa del COVID-19. Palop ha dado negativo en los últimos test y ha regresado a su domicilio particular, donde tendrá que cumplir la respectiva cuarentena de 14 días de aislamiento. El exguardameta blanquinegro ha querido agradecer el cariño de su familia y la atención recibida en el Hospital 9 d'Octubre en una emotiva carta difundida a través de las redes sociales que reproducimos a continuación y en la que ha lanzado un mensaje de ánimo a la población. Estas han sido sus palabras:

"Hoy en el #felizdiainternacionaldelportero no cuelgo ninguna foto de mi etapa en esa demarcación , hoy he hecho una gran parada al Coronavirus .... ya estoy en Casa.... Hola amigos he estado 12 días ingresado por culpa del positivo Covid-19 , desgraciadamente y como a muchas personas me infecté y tuve que ingresar en el Hospital . Ahora ya puedo decir que después de unos días de pasarlo mal y de mucha incertidumbre he dado negativo y ya estoy en mi casa . Quiero agradecer al Hospital 9 d'octubre su rápida atención , agradecer de corazón y mostrar todos mis respetos a los Médicos, Neumólogos, ATS, Enfermer@s, Radiologos, limpiadoras y cocina... y en general a todo el hospital por que no quiero olvidarme de nadie ya que han sido muy importantes para mi recuperación. Gracias , gracias y muchas gracias no voy a olvidar nunca todo el cariño y atención que me habéis prestado . Gracias a toda mi familia por estar ahí cada día y hacerme sentir fuerte y darme tanto cariño . Ahora a seguir en mi casa 14 días de aislamiento y a esperar que todo esto pase para poder abrazar a todos mis familiares . Un fuerte abrazo a todos, ánimo a toda la gente que esté pasando por esto a que se mantenga positiva y con todas las fuerzas para vencer, no se debiliten y manténganse fuertes psicológicamente , se sale ... cuídense mucho . Saludos Andrés Palop". Desde SUPER le deseamos una pronta recuperación. Palop ha ganado al coronavirus como recientemente Rubén Darío Ciraolo y el 35% de la plantilla del Valencia.