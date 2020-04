Top secret: El Valencia hizo la 'Cobra' al Real Madrid por Ilie

El Valencia CF rechazó una oferta del Real Madrid por Adrian Ilie después del Mundial de Francia de 1998. Así lo ha desvelado el delantero rumano en el programa de televisión Replay. La 'Cobra', como así lo bautizó Claudio Ranieri, trasladó la propuesta del club blanco a Pedro Cortés y el entonces presidente del Valencia se lo quitó de la cabeza al futbolista. El contexto no era el mejor para marcharse al Santiago Bernabéu. Pocos meses antes Mijatovic había marcado el gol que le daba al Real Madrid la séptima Copa de Europa. El Valencia no permitió otro caso Pedja.

"Después de la Copa del Mundo de 1998, recibí una oferta del Real Madrid. También contactó conmigo el Manchester United. Hablé con el Valencia y no tenían la intención de venderme. Pedro Cortés me dijo que me lo quitara de la cabeza, que ellos no me dejarían marchar", aseguraba Ilie. El delantero rumano, lejos de arrepentirse, con los años cree que tomó la mejor decisión porque el Valencia era un "buen equipo". "No me arrepiento por no haberme ido allí. Éramos un buen equipo, no podía dejarlo", explica.

Ilie (1998-2002) formó una pareja de época con Claudio Piojo López. El rumano llegó al Valencia procedente del Galatasaray en enero de 1998 para ponerse a las órdenes de Ranieri y lograr unos registros goleadores que despertaron el interés de los grandes de Europa. Marcó 13 goles en 20 partidos convirtiéndose en el fichaje de invierno de la Liga y llegó al Mundial como una de las estrellas de su selección. Para el recuerdo un golazo a Colombia en la fase de grupos (0-1) a pase de tacón de Hagi en el que regateó a un defensa en el área y marcó con un toque de calidad por encima del portero. Aquel gol disparó su cotización hasta el punto de, como se ha conocido ahora, recibir una oferta del Real Madrid.

En su segunda temporada marcó otros 12 goles, fue importante en la final de la Copa del Rey del 99 -colgó el balón al área para que Mendieta hiciera historia- y se ganó la renovación de contrato. Con la llegada de Héctor Cúper llegaron las lesiones y el bajón de rendimiento aunque ayudó a que el equipo jugara las dos finales de Champions y participó en la Liga de Rafa Benítez de la 2001/2002. Ese verano se marchó rumbo al Alavés en una despedida con mal sabor de boca. "Me gustaría quedarme en el Valencia más tiempo, pero se acabó el contrato y si no quieren renovarte te tienes que ir", dijo. Para el recuerdo quedará sus 45 goles y su palmarés en el Valencia: una Liga, una Copa, una Supercopa de España y dos veces subcampeón de la Liga de Campeones. Por algo, como dijo Ranieri,"era una cobra que te picaba y te mataba".