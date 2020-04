Xavi Hernández, Jaume Domènech... Los mensajes de fuerza a Palop

El perfil de Instagram de Andrés Palop se ha llenado de comentarios celebrando la victoria del portero sobre el coronavirus, el primero de ellos desde el Villarreal CF, el equipo que le dio la oportunidad de jugar en primera división en sus inicios como futbolista. "¡Mucha fuerza! ¿Un abrazo desde Vila-real!", es el mensaje que le llegaba desde el Submarino.

A partir de ahí, una lista interminable en la que no faltan futbolistas desde todos los lugares, como el mensaje de Jaume Domènech, portero del Valencia CF: "Eres el número 1 @andrespalop". David Soria, Héctor Rodas o Adrián Sanmiguel desde Liverpool: "Me alegro muchísimo que ya estés en casa y hayas superado la peor parte. Ese bichito no sabía con quién se metió! Un fuerte abrazo desde Liverpool".

Rubén de la Red, Diego Capel, Sébastien Squillaci, Fernando Pacheco, David Albelda, Coke Andújar y también Xavi Hernández, con el que compartió en el año 2008 el título de la Eurocopa conquistada en Viena: "¡Me alegro máquina! Abrazo fuerte Andrés", le escribe Xavi.

El propio Andrés Palop anunciaba este martes que ha sido dado de alta después de casi dos semanas ingresado por el COVID-19:

"No cuelgo ninguna foto de mi etapa en esa demarcación, hoy he hecho una gran parada al Coronavirus... Ya estoy en Casa. Hola amigos, he estado 12 días ingresado por culpa del positivo Covid-19, desgraciadamente y como a muchas personas me infecté y tuve que ingresar en el Hospital. Ahora ya puedo decir que después de unos días de pasarlo mal y de mucha incertidumbre he dado negativo y ya estoy en mi casa".