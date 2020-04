La última de Rubiales: ¡Dejaría al Valencia CF fuera de Europa!

La RFEF tratará este jueves el criterio a seguir para establecer los equipos que jugarían la próxima temporada en Europa en el supuesto de que LaLiga no acabe por la emergencia sanitaria del coronavirus. Se trata de una petición de la UEFA para tener previsto cómo se configurarán las diferentes competiciones europeas en el caso de que las ligas no se puedan reanudar o no lleguen a terminarse, una posibilidad que está ahí aunque la idea es que se puedan jugar.

Según una información adelantada por el periodista Isaac Fouto en 'El Partidazo de la Cope', la idea de Luis Manuel Rubiales, presidente de la Federación Española, es proponer que en esa lista de siete clubes que corresponden a España se incluya el subcampeón de la Copa del Rey en lugar del séptimo clasificado en LaLiga. Rubiales, de esta manera, dejaría fuera de Europa al séptimo clasificado, que en el momento de cancelarse la competición era el Valencia CF, para meter al Athletic de Bilbao en el supuesto de que no consiga ganar una final de la Copa que tampoco está claro que se vaya a disputar. Si el título cayera del lado del Athletic no habría debate, sería el conjunto vasco el clasificado sin opción alguna para otro.

"Rubiales quiere cambiar la normativa y que vaya el subcampeón de la Copa del Rey si el campeón ya está clasificado vía LaLiga", es la noticia difundida por esta fuente, como sería el caso si la Copa la gana la Real Sociedad, que tendría asegurada ya la cuarta plaza de Champions League.



La noticia ha generado una auténtica explosión de comentarios en las redes, puesto que de nuevo Luis Manuel Rubiales acabaría decidiendo en contra de los intereses del Valencia CF, como ya ocurrió en la pasada Supercopa de España disputada en Arabia Saudí en el mes de enero.

Fue el propio Comité Ejecutivo de la UEFA el que decidió que, a partir de la temporada 2015/16, no hubiera plaza europea para el subcampeón de la Copa en el caso de que el ganador de la misma la tenga ya asegurada, sino que esta séptima plaza fuera para el mejor clasificado en las ligas sin plaza directa para competición europea, en este caso el Valencia CF.