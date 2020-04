Guerra entre el Valencia CF y la Federación de Rubiales

El Valencia CF tiene preparada una demanda contra la Federación Española. El club de Mestalla ya anunció que estaba dispuesto a ir a la justicia ordinaria para defender sus intereses en el asunto de la Supercopa de España y así lo va a hacer en cuanto pueda, en estos momentos, debido a la pandemia del coronavirus, no lo puede hacer.

La entidad valencianista se siente perjudicada por la decisión que tomó el presidente de la Federación Española, Luis Manuel Rubiales, de cambiar el formato de competición de la Supercopa de España.

El Valencia CF considera que tenía derecho a jugar la final de la Supercopa de España como campeón de la Copa del Rey de 2000 ante el FC Barcelona, que fue el campeón de la Liga esa temporada. Pero Rubiales decidió cambiar el formato y que se disputara entre cuatro equipos, el FC Barcelona, el Valencia CF, y además, 'invitó' al Real Madrid y al Atlético de Madrid en un torneo a cuatro que se disputó el pasado mes de enero en Arabia. Esto obligó al Valencia CF a jugar una semifinal ante el Real Madrid, que perdió, y al FC Barcelona la otra semifinal ante el Atlético de Madrid. Real y Atlético fueron los finalistas de un torneo que terminó ganando el conjunto blanco.

Ahora, además, Rubiales propone un nuevo cambio en la competición en caso de que la Liga no se reanude, ya que se encuentra parada por el coronavirus. El presidente de la Federación va a proponer a la UEFA que si el campeón de Copa tiene una plaza de competición europea vía Liga, la tercera plaza de Europa League sea para el subcampeón de Copa y no para el séptimo clasificado, que en estos momentos es el Valencia CF. Es decir, si la Real gana la Copa del Rey el Valencia CF no iría a Europa League porque, según lo que pretende Rubiales, iría el Athletic de Bilbao como subcampeón de Copa.

De momento la Liga de Fútbol Profesional ya ha enviado una carta a la Federación para mostrarle su desacuerdo y recordarle que la UEFA no permite cambiar estas normas. El Valencia CF, lógicamente, se ha negado a este cambio en la Junta de equipos de Primera División.

