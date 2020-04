Aunque no lo parezca, Rubiales fue valencianista

Luis Manuel Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, parece haberle cogido manía al Valencia CF. No es algo demostrable pero algunas de sus decisiones están perjudicando de manera clara al conjunto de Mestalla.

Primero fue cuando decidió cambiar las normas de la Supercopa de España con la competición ya empezada. El Valencia CF era el campeón de Copa del Rey y por lo tanto tenía derecho a disputar la Supercopa contra el campeón de Liga de la temporada pasada, el FC Barcelona. Pero Rubiales decidió cambiar las normas y para recaudar más dinero, se llevó la Supercopa de España a Arabia. Con el afán de recaudar más, cambió el formato, y en vez de una final a doble partido entre el campeón de Copa y el de Liga, Valencia CF y FC Barcelona, ideó una final a cuatro.

Esto dejaba al Valencia CF fuera de la final, ya que los cuatro equipos elegidos eran el Valencia CF como campeón de Copa, el FC Barcelona como campeón de Liga, además del Atlético de Madrid y el Real Madrid, invitados 'a dedo' en virtud del nuevo cambio de formato ideado por Rubiales. Y todo para que la Federación recaudara más dinero por el torneo. El Valencia CF tuvo que jugar una semifinal contra el Real Madrid en Arabia, que perdió de manera estrepitosa.

Ahora, con motivo de la crisis por la pandemia del coronavirus, Rubiales está dispuesto a cambiar de nuevo las normas en el caso de que la competición liguera no se reanude. El plan que el presidente de la Federación pretende presentar a la UEFA contempla que, en caso de que no se reanude la Liga, si el campeón de Copa además tiene plaza de competición europea, vaya a Europa League el subcampeón de Copa y no el séptimo clasificado, que es curiosamente es el Valencia CF.

Los finalistas de Copa son el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, por lo tanto, lo que quiere implantar Rubiales si no se termina la Liga, dejaría al Valencia CF fuera de competición europea si la Real Sociedad gana la Copa del Rey, porque iría a Europa League el Athletic como subcampeón de la Copa. Si la Copa la gana el Athletic, no habría debate, sería para él la plaza de Europa League tal y como dice la norma en estos momentos, esa norma que de nuevo Rubiales pretende cambiar, según una información de la Cadena Cope.

Lo más curioso es que Rubiales, ex jugador del Levante UD, también ha sido jugador del Valencia CF. De hecho, hay una imagen suya siendo canterano blanquinegro, que ha sido recientemente publicada en redes sociales por el exfutbolista del Valencia CF, Raúl Martínez. ¿Será que no ha olvidado que no pudo prosperar en la cantera del Valencia CF? La respuesta solo la tiene él, Luis Manuel Rubiales.

