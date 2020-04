Esto quiere aprobar Rubiales que puede dejar al Valencia CF fuera de Europa

Estos son los puntos que la Comisión Delegada de la Federación Española de Fútbol que preside Luis Manuel Rubiales va a tratar este jueves 16 de abril. En ella se tratará la situación de las competiciones europeas en caso de que no se pueda reanudar la competición de liga con motivo de la crisis del coronavirus.

Comisión Delegada RFEF 16/04

Se autoriza la prórroga excepcional de las fechas de finalización de la actual temporada e inicio de la próxima más allá del 30 de junio.

Clasificación europea:

La decisión se tomará en el momento que lo solicite UEFA de acuerdo a la clasificación de la última jornada de Primera División en igualdad de número de partidos disputados por los 20 equipos.

- A la UEFA Champions League irían los cuatro primeros clasificados de Primera División en ese momento y a la UEFA Europa League el quinto y el sexto clasificados más uno de los dos finalistas de la Copa del Rey, de acuerdo a distintas circunstancias que pueden producirse:

- Si se ha jugado la final de la Copa del Rey, el campeón, salvo que esté entre los seis primeros. Si el campeón de Copa estuviera entre los seis primeros y, por tanto, ya clasificado, iría el equipo que ocupara la séptima plaza de Primera División.

- Si no se ha jugado la final: si los dos clubes están en las 6 primeras posiciones y, por tanto clasificados, iría el séptimo; si uno de los dos estuviera clasificado entre los seis primeros, iría el otro finalista; y si ninguno de los dos finalistas estuviera entre los seis primeros, sería el de los que tuviera mejor posición en la competición liguera.

En cuanto a las clasificaciones para competiciones europeas, es en el segundo punto 'si no se ha jugado la final'. El Valencia CF se puede ver claramente perjudicado ya que si se para la competición y no se ha disputado la Final de la Copa, el séptimo clasificado de la Liga solo iría a Europa League si los dos finalistas de Copa están clasificados en la Liga entre los seis primeros, circunstancia que en estos momentos no se da porque la Real Sociedad es cuarta pero el Athletic es décimo.