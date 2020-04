El Valencia CF señala a Rubiales con una carta ante la UEFA

Sigue la tensión entre el Valencia CF y la Federación Española de Fútbol después del último movimiento que pretende llevar a cabo Luis Manuel Rubiales, presidente de dicha Federación.

Rubiales tiene un plan según el cual, si la competición de fútbol no se reanuda por motivo de la pandemia del coronavirus, el Valencia CF podría quedarse fuera de la Europa League en caso de que no se dispute la final de la Copa del Rey. Rubiales ha decidido, cambiando las normas de la actual competición, que sean los dos finalistas de Copa, Athletic y Real Sociedad, los que vayan a Europa League, y no el séptimo clasificado, posición que ocupa el conjunto de Mestalla con la competición suspendida.

Ante esto el club valencianista ha enviado una carta oficial de protesta ante la UEFA para hacerle ver que la Federación Española atenta contra sus derechos y quiere cambiar las normas, y recuerda al organismo del fútbol europeo que la Federación no tiene competencias en este sentido, es decir, no puede dar validez a la Liga actual, con el agravante de que no decide quién es el campeón ni qué equipos descienden, pero sí decido sobre qué equipos juegan competición europea. Además, el club ha enviado esta carta también al presidente de la Federación, Luis Manuel Rubiales.

En el escrito enviado a la UEFA el Valencia CF recuerda a este organismo que según su propia normativa, un finalista de Copa no tiene derecho a jugar competición europea y que es la propia UEFA quien dictamina que si el campeón de Copa ha obtenido plaza de competición europea a través de la Liga, es el séptimo clasificado quien ha de ir a la Europa League. Esta es la situación que se daría si ganara la Copa del Rey la Real Sociedad, que ahora es cuarto y por lo tanto jugaría la Liga de Campeones.

Paralelamente, el Valencia CF tiene todo preparado para acudir a la justicia ordinaria para poner una demanda contra la Federación por haber cambiado las normas de la Supercopa de España, que Rubiales decidió que se jugara el pasado mes de enero entre cuatro equipos, y privó al conjunto de Mestalla de jugar una final como campeón de Copa del Rey ante el FC Barcelona, que era el campeón de la Liga.

