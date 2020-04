Los aliados del Valencia CF en la 'guerra' con Rubiales

El Valencia CF no está solo en sus quejas a la alternativa que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha comunicado para establecer los equipos que la próxima temporada jugarían las competiciones de la UEFA en el hipotético escenario de que el fútbol no pueda reactivarse como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Los de Mestalla tienen aliados contra un plan Rubiales que consideran "injusto".

El procedimiento para decidir los participantes en Europa en el peor de los casos, hecho público por la Federación como órgano competente, consiste en atender a la clasificación de Liga hasta la jornada 27. Los cuatro participantes por España en la Champions League serían Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad, cuatro primeros hasta esa fecha en Primera División. Por su parte, a la Europa League irían quinto y sexto y el otro finalista de Copa junto a la Real, el Athletic Club. Los bilbaínos son los décimos de la Liga. Es decir, la RFEF borra un criterio general en pasadas temporadas, en las que el séptimo podía meterse en la segunda competición europea si el campeón de Copa ya estaba entre los seis primeros de a tabla de Primera División.

Precisamente, como el Valencia, quinto y sexto, Getafe y Atlético, rechazan este plan de la Federación y son igualmente críticos con la unilateralidad impuesta por Rubiales en los criterios para elegir los participantes en Europa. El consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Marín, y el entrenador del Getafe, José Bordalás, así como el presidente de los azulones, Ángel Torres, se han manifestado de manera muy similar a la de Román Bellver, director de Estrategias de Comunicación del Valencia CF.



Una decisión "para enfrentar a los clubes"

Gil Marín ha sido muy claro declarando a la agencia EFE que la decisión de la Comisión Delegada de la RFEF "sólo sirve para enfrentar a unos clubes contra otros en un momento en el que lo más necesario es estar unidos por el bien del fútbol". El Atlético, que eliminó al Liverpool en la ronda de octavos de la Liga de Campeones 2020, jugaría conforme a la documentación que prepara la Federación la próxima edición de la Liga Europa. Hoy es sexto a un solo punto del cuarto la Real Sociedad.

El máximo accionista del club rojiblanco señaló que "independientemente" que la Comisión Delegada de la RFEF "tenga o no competencias" para decidir qué clubes deben jugar las competiciones europeas la próxima temporada, "lo razonable es que sea el terreno de juego quien premie o castigue a cada uno".

"Nuestra liga es una competición que dura nueve meses y consta de 38 partidos, en la que jugamos todos contra todos a ida y vuelta y todo lo que no sea completar este formato supone que esa competición debe ser nula porque si no sería injusta, dando ventajas a unos sobre otros", añadió quien es también vicepresidente de la Liga. "Es una decisión que incita al egoísmo y al interés particular de unos contra otros". Esta idea de anular la actual temporada nació del presidente del Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas.

"Si la Federación quiere resolver la plaza de Europa League que otorga la Copa debe aceptar la realidad por dura que sea, como la debemos aceptar todos los clubes, es decir, jugar la final a puerta cerrada, como nosotros jugaremos nuestros partidos de Liga. Es triste, se pierde dinero, no se hace felices a los aficionados, pero más triste es la realidad que vivimos. Hoy el fútbol es secundario, lo principal es la vida real y debemos ser solidarios y no generar más problemas de los que hay", prosiguió el dirigente rojiblanco.



"No nos vamos a quedar de brazos cruzados ante esta injusticia"

Preguntado por si el Atlético enviará a la UEFA una carta, como ha hecho el Valencia, Gil Marín indica: "No creo que sea momento de generar más inestabilidad, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados ante lo que consideramos una injusticia para los aficionados. No podemos permitir que una injusticia así salga adelante. Nuestros aficionados se merecen que su equipo pueda pelear sobre el terreno de juego por clasificarse para una nueva edición de la Liga de Campeones, lo contrario sería robarles la ilusión".

El dirigente del Atlético confía en que las competiciones nacionales se completen entre junio y julio y que antes de final de agosto también lo hagan los dos torneos europeos. "Es cierto que sólo las autoridades sanitarias deben marcar plazos, por eso todos debemos respetarlos con paciencia y ayudar a reconstruir el país", comenta. Si finalmente se complementan Champions y Liga Europa, el Atlético podría seguir abriendo brecha económica con el Valencia.



Rubiales une a Valencia y Getafe... inaudito

Por otro lado, el presidente del Getafe, quinto con los mismos puntos que el cuarto en la Liga, también se alineó con rotundidad en la postura del Valencia frente a la Federación. "No se le puede quitar en estos momentos al Valencia el séptimo puesto. Solo puede jugar en Europa el campeón de la Copa, y como la Real estaría clasificada por la Liga, iría el séptimo clasificado... nos estamos peleando porque alguien se ha sacado algo de la manga sin que se lo hayan pedido, una lista que no tiene nada que ver", dice Angel Torres.

"¿Por qué se saca ahora cuando la UEFA nos da tres meses más para terminar de sacar la documentación? ¿para buscar una polémica que no tiene ningún sentido. Yo escuché al propio presidente de la Federación Española decir que la competición se empieza y se acaba con el mismo reglamento y con las mismas normas. Pues que sea el reglamento, las normas y la lógica lo que se aplique y que no dé una lista equivocada o errónea?", argumenta el máximo dirigente getafense.

Luis Manuel Rubiales ha logrado algo que hasta hace nada parecía casi imposible, unir a dos rivales deportivos acérrimos en los últimos años. Valencia y Getafe. José Bordalás se manifestó en la misma línea que su presidente en una entrevista a Televisión Española. "Entiendo que haya gente que no esté a favor. La Liga no terminó y nosotros esperamos que se termine, pero de no ser así, el Getafe tiene claro que es cuarto".