El Getafe se autoproclama cuarto... ¡y con razón!

Este fin de semana José Bordalás, entrenador del Getafe CF, ha concedido una entrevista a TVE1 en la que deja clara la opinión de su club, iniciada por Ángel Torres, en cuanto a los criterios que ha decidido la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para elegir a los siete participantes en competiciones europeas, en el supuesto de que la competición de Liga no pueda reanudarse debido a la crisis sanitaria. El técnico alicantino se muestra contundente y entiende que haya clubes como el Valencia que "tampoco estén a favor".

Quinto en la tabla, el Getafe está empatado a puntos con el cuarto, la Real Sociedad, equipo al que ganó en el único partido que han podido disputar entre ambos entre las jornadas 1 a 27. El 6 de octubre de 2019 los azulones se impusieron a la Real en San Sebastián por un gol a dos. A falta de completarse el enfrentamiento directo con el partido de la segunda vuelta, los donostiarras adelantan al 'Geta' por la mejor diferencia general de goles.

"Entiendo que haya gente (en referencia al Valencia CF) que no estén a favor. La Liga no terminó y nosotros esperamos que se termine, pero de no ser así, el Getafe tiene claro que es cuarto", contesta a la periodista de la televisión pública. Bordalás alude a ese enfrentamiento directo con la Real Sociedad. El planteamiento del Getafe es el de que las normas de la competición no se vean trastocadas con la misma en curso. Y, primero, intentar que la Liga pueda acabarse cuando las condiciones sanitarias lo permitan. A las puertas de la Champions el pasado curso, el Getafe vive en el actual la mejor campaña de su historia y aspira a meterse entre los cuatro primeros de la mano del técnico valenciano.

El de Alacant recuerda que "ahora lo importante es la salud y acabar con el virus". El club del Coliseum, además, es el único de Primera que hasta el momento que no ha rebajado el sueldo a sus futbolistas ni ha solicitado a la administración un ERTE: "El presidente nos tranquilizó desde el principio, fue idea suya por la situación del club. Y, de momento, no habrá ERTE".

José Bordalás está trabajando telemáticamente a diario con sus jugadores, el caso que más le preocupa es el del nigeriano Etebo. "Es un chico que está solo en casa, ya que no pudo ir a su país", acaba el míster milagro de las últimas dos temporadas.