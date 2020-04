El Valencia CF, atento al mercado de porteros

Entrenador, director de fútbol y presidente están planificando de la mano. Todos son conscientes de la realidad condicionada que plantea el Covid-19, pero también de la necesidad de impulsar cambios específicos en la plantilla. Ese objetivo de mejora, que pretende sacudir el eje de la defensa, también penetra hasta la portería y apunta directamente a Jasper Cillessen. Las partes coinciden en lo esencial. Celades y César están estudiando opciones con el rendimiento, el peso salarial y la adaptación del neerlandés como punto de partida. La intención existe, el mercado es otra cuestión.

La sección fútbol está rastreando en busca de guardametas capaces de ofrecer un salto y complementar a Jaume Domènech. La misión tiene aristas punzantes. Cillessen asegura un mínimo suficiente y tampoco es sencillo encontrar una alternativa que sea sinónimo de solidez y de precio razonable. La falta de proporción entre ascendencia, rendimiento y ficha ataca a Jasper, que tiene categoría de portero titular de Holanda, de jugador del Barça y eso cuenta en la valoración. Ese desequilibrio encuadra su sueldo como carga para el Fair Play Financiero.

La experiencia de César Sánchez

En tres temporadas como competidor de Ter Stegen no había evidenciado grietas importantes y resolvió eliminatorias comprometidas de Copa del Rey con solidez, pero la responsabiliad y la presión de ser titular en el Valencia CF le ha quedado grandes. Mestalla no es cualquier escenario y reclama una altura que no ha sabido alcanzar, al menos, hasta ahora. César conoce la posición y el club. El director de fútbol sabe perfecto lo que hace falta para ser competitivo aquí.

Cierto que los problemas defensivos del equipo no han ayudado a generar un contexto de seguridad, cierto que tuvo una lesión que le dejó en el dique seco varias semanas, que es humano acusar el cambio de vestuario y de ciudad, que todo futbolista necesita un margen para adaptarse a un salto en la exigencia, pero también es evidente que Cillessen nunca ha dado la sensación de poder producir un vuelco en la dinámica, ni por talento ni por jerarquía.

Neto, Jaume, la Atalanta

Cillessen sólo ha exhibido sus cualidades –que las tiene– a fogonazos. El portero determinante de Stamford Bridge –donde fue imprescindible para ganar al Chelsea en Champions– o San Mamés no ha tenido continuidad, incluso dentro de los propios partidos. Ese es otro handicap. El nimegués no ha marcado la diferencia y no se ha impuesto a Jaume. En la comparación con Neto también sale perdiendo. Con 30 años está en el momento ideal para un portero, se le suponen una madurez y una mentalidad que no ha hecho sentir en estos meses. La apuesta –fuerte a nivel deportivo y económico– se hizo en junio pensando en un portero de calidad contrastada, rendimiento inmediato, conocedor del fútbol español, acostumbrado a la élite, con una serie de garantías que no han cristalizado.

Ni Valencia ni Barça han quedado especialmente satisfechos con el intercambio de cromos. Tampoco los protagonistas. Neto ha vuelto tres años atrás para ser suplente de un gigante en un gigante, la Juve por el Barça y Buffon por Ter Stegen. Cillessen no ha sabido o no ha podido aprovechar la oportunidad de ser titular. La portería del Valencia CF ha perdido vigor. La eliminatoria ante la Atalanta fue un drama, Jaume y Cillessen encajaron ocho goles, cuatro goles por cabeza... dejaron una parada por cabeza.

Un fichaje con doble filo

Cillessen llegó a Mestalla en una especie de trueque con el Barça que disparó el valor contable de los porteros, por encima de los 30 millones. El de Nimega queda en la historia del Valencia CF como el portero que ha protagonizado el traspaso más alto: 35 millones de euros. En el global sólo le supera Gonçalo Guedes, 40 millones. La operación fue importante, con implicados importantes. El valor de mercado de Cillessen está por la mitad ahora, pero aquel movimiento puede permitir al Valencia CF amortiguar la diferencia, mantener alto el standing del portero y ganar margen para reinventarse.

El golpe de mando está pendiente y queda poco margen. El fútbol siempre deja una ventana abierta y podría ganarse una oportunidad continuar, pero la intención del Valencia CF está clara: ponerlo en el mercado y reinvertir. Cillessen matiene el cartel y sus números son presentables. No va a contar con el gran escaparate de la Eurocopa, que hubiera actualizado su valor, pero las buenas actuaciones de la mano de Ronald Koeman, con Virgil van Dijk y De Ligt por delante, están vivas en el imaginario de los ojeadores. En Stamford Bridge brilló y puede tener espacio en Premier, en un verano donde pueden moverse algunas porterías.