Accionistas del Valencia CF denuncian la "manipulación intencionada" de Rubiales

La Asociación del Pequeño Accionista del Valencia CF ha emitido una nota para denunciar la maniobra de la RFEF que preside Luis Rubiales y el perjuicio que causaría al club en caso de que la temporada no se pueda acabar por la emergencia del coronavirus. "Queremos hacer público, y en beneficio de los accionistas y abonados del VCF SAD y de toda la institución, el perjuicio que sufre el club tras la información transmitida por la Real Federación Española de Fútbol, que mediante un acuerdo arbitrario y sin respetar las normas de una competición como es la Liga de Fútbol Profesional, quiere favorecer a un club que en lo deportivo no se ha ganado el derecho de poder disputar la competición europea durante la siguiente temporada, el Athletic de Bilbao, en el caso de que se suspenda LaLiga. Esta decisión es claramente una manipulación intencionada, y que perjudica al equipo que se ha ganado esa plaza en los terrenos de juego", se puede leer en la misma.

Este es el comunicado íntegro de la APAV:

1. Ningún equipo de La Liga de Fútbol Profesional de la Primera Liga Santander estaba representado en la Comisión Delegada de la RFEF, NI UNO. Comisión compuesta por los árbitros (Gil Manzano), los jugadores (Manuel Diego Tello y Sergio Piña), las federaciones (Asturias, Cantabria, Cataluña y Castilla-León), los clubes (Málaga, Cádiz, Unión Viera y Zamudio), y los entrenadores (Julen Lopetegui, que votó en blanco). De todos ellos, el único que se opuso fue el Cádiz. ¿Cómo pueden votar estos representantes esa decisión? ¿Estos representantes tenían la opinión de los jugadores del Valencia, Getafe, Atlético de Madrid, los equipos que están en descenso y los entrenadores y árbitros? ¿Cómo se puede tener tantas tragaderas para ir a votar algo que saben que es injusto y que provoca tanto daño?

2. Votar cambiando la normativa sin una asamblea que puede celebrarse telemáticamente es saltarse la soberanía de la asamblea de un calado de tanta importancia y donde se juega la economía de los clubes. Ha quedado patente una adulteración de la competición, todos ellos son partícipes si se realiza. Una final de Copa, que está sin realizar, donde la Federación ha de defender que sea justa con todos los clubes que participan, toma parte por un club, y en este caso, el Athletic de Bilbao, que únicamente se ha clasificado para jugar la final... sin ganar nada en los terrenos de juego.

3. Así pues, le decimos al Sr. Presidente de la RFEF, que usted está jugando últimamente con fuego, algo que no podemos entender. Usted es hoy el presidente de la Federación pero podría dejar de serlo y a lo mejor no es por las elecciones futuras. Ha de tener claro que, con esta situación, tampoco puede realizar y cambiar un formato para favorecer a un club en perjuicio de otro, saltándose a la Asamblea soberana de la RFEF para cambiar una normativa. Más cuando por parte de la UEFA y su normativa, está clara y en vigor, donde el subcampeón de Copa del Rey no tiene derecho a jugar competición europea, únicamente el campeón, y si éste estuviese clasificado en La Liga en puestos europeos, le corresponde al séptimo clasificado donde hoy es el Valencia CF SAD. Consultaremos con nuestro abogado dicha decisión, por si usted, como presidente de esta Comisión Delegada de la RFEF y como presidente de la Federación, jurídicamente puede arbitrariamente realizar lo que pretende favorenciendo a un club y perjudicando a otro.

4. La RFEF no puede estar cambiando las normas de la competición en su disputa, por beneficio propio, como ya hicieron con la Supercopa de España, que además se disputó fuera del territorio español. Y ahora, cambian sin permiso las normativas de clasificación europea, para beneficiar a un club. Desde la Asociación Pequeño Accionista del VCF SAD apoyamos todas las decisiones judiciales que tome el Valencia CF SAD contra la RFEF por este motivo. Como nos ponemos a la disposición del club, la APAVC de los pequeños accionistas también es perjudicada económicamente y deportivamente por ser partícipe de la identidad del VCF SAD.

5. La Asociación, hemos sido y somos muy críticos con la forma de actuar de la Liga Profesional en temas de horarios, en jugar partidos los lunes como viernes, así como no querer suspender o no dar soluciones más rápidas respecto al Coronavirus. Hoy tenemos que apoyar a la LIGA PROFESIONAL ya que en esta decisión de la RFEF es arbitraria en beneficios de determinados clubs y perjudica gravemente y sin justicia a otros.

Junta Directiva de La Asociación Pequeño Accionista del Valencia CF. SAD