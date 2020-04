Cañizares: "No me hablé con Djukic durante seis años"

Mucho se habló durante años de la mala relación entre Santi Cañizares y Miroslav Djukic, reconocida por ambos protagonistas aunque nunca tuvo un reflejo en el rendimiento sobre el terreno de juego. Así lo recordaba el legendario guardameta del Valencia CF, que hablaba así de aquel episodio en el programa El Larguero: "Estuve diez años en Valencia y seis de ellos no me hablé con Djukic, y dentro del campo me ayudaba muchísimo".

Las diferencias entre portero y central saltaron en un partido en que, tras recibir un gol, Cañizares hizo gestos señalando a Djukic y llegaron a tener algunas palabras. Días después, el defensa le recriminaba en público esos gestos asegurando que le habían molestado mucho y que no le parecía bien que escenificara delante de todo el mundo esas broncas a otros compañeros.

En cualquier caso, a ninguno de los dos se le pudo recriminar nunca su rendimiento y su compromiso con el club, un aspecto clave en opinión de Cañizares para hacer equipo por encima de una buena relación personal: "Lo importante es tener gente comprometida, no tanto llevarse bien. En nuestros años buenos nos llevábamos bien dentro del campo, prefiero un equipo comprometido que un equipo de buena gente".

De hecho Cañizares, ya como comentarista, avaló la decisión del Valencia CF de apostar por Miroslav Djukic para entrenar al equipo en el verano de 2013, tras la marcha de Ernesto Valverde: "Djukic está perfectamente capacitado para entrenar al Valencia, llega con una experiencia acumulada tras haber cumplido objetivos en los equipos que ha estado y con un estilo de juego que gusta a todo el mundo. Tiene una reputación muy buena y muy merecida en toda España. El que crea que llega para entrenar al Valencia CF porque ha sido jugador aquí, se equivoca", decía entonces sobre su 'enemigo íntimo'.

