La foto de 'Whatsapp' que inspiró a Salvo

El 9 de agosto de 2014 corrían tiempos duros para el Valencia CF, bastante más duros para la supervivencia que todo lo que haya podido venir después. La economía del club se desangraba, Bankia se había opuesto por activa y por pasiva a refinanciar la deuda y la presión del banco se cernía sobre la institución mes a mes. El plan 'GloVal' o el modelo económico del Borussia Dortmund no podían ser mucho más que meras ilusiones. Buenas intenciones. Ese día, el 9 de agosto, con un encarnizado proceso de venta en ebullición, Amadeo Salvo compartió jornada, mesa y mantel en Alzira con los valencianistas en la tradicional convención de peñas.

"El próximo día 15 estaremos en una situación muy delicada. Tenemos que pagar 215 millones de euros", comentó el presidente del Valencia, que durante el alegato ante los peñistas repitió varias veces una frase: "Es muy difícil vencer a alguien que nunca se rinde". El mensaje trascendió el contexto. Fue más allá de aquel día con las peñas, más allá de aquellos meses en los que el Valencia encontró en Singapur a su nuevo propietario, Peter Lim.

"Es muy difícil vencer a alguien que nunca se rinde" se convirtió en un grito de guerra que sirvió para unir los sentimientos de aficionados y jugadores. Desde el equipo de Nuno Espírito Santo, que en 2015 terminó la Liga igualando el récord de puntos de la época Benítez, 77, hasta el Valencia campeón de Marcelino, que alzó la Copa del Rey en el Benito Villamarín con el cuarto puesto metido ya en el bolsillo hace menos de un año. Hoy el eslogan se mantiene en las lonas de la Ciudad Deportiva, en el corazón del valencianismo y en las cabezas de quienes construyen a diario el argumentario del club.

Aquel 9 de agosto en Alzira el margen se le agotaba al Valencia. La raíz inmobiliaria Newcoval había angustiado a la entidad reclamando 90 millones de euros y poniendo el futuro en jaque. La ayuda de las instituciones para con el club también brillaba por su ausencia. Sin embargo, la unión entre los valencianistas que observó Amadeo Salvo durante la comida con cientos de peñistas guió una etapa más del camino. Dicho frente común empezó a activar las neuronas del empresario en busca de un discurso intenso y optimista. Agresivo, pero alentador.

El ex presidente no acostumbra a preparar con apuntes y papeles las intervenciones en público. Poco antes de levantarse de la mesa y acercarse a la tarima y al micrófono, Salvo se acordó de la fotografía de perfil vista en el 'Whatsapp' de un periodista de SUPER con quien había estado conversando esa mañana por el popular servicio de mensajería. Por entonces no existían los estados (eso llegaría en 2017), ahora tan de moda. La imagen inspiradora consistía en la espalda de un hombre y una cita escrita sobre la camiseta. Sí, eso de "es difícil vencer a quien nunca se rinde".

Por la tarde, acabado el acto con las peñas, en la redacción del periódico se trabajaba la actualidad para el papel del 10 de agosto. Entre ella, por supuesto, el desafío del presidente. El periodista de la motivadora cita en su 'Whatsapp', dándole vueltas y con la mosca tras la oreja, dejó de escribir y se aproximó a un compañero enseñándole las pruebas en la pantalla. "¿Quieres saber de dónde se ha sacado Salvo eso de que es "difícil vencer a alguien que nunca se rinde"? ¡De aquí!", le dijo sorprendido.

Tiempo después, Amadeo confesó con naturalidad. "Sí, sí, la vi en tu 'Whatsapp'". Fruto de una casualidad o no, Superdeporte participó así en el origen de una frase que pasará a agrandar ese mito histórico que habla de un equipo que jamás se rinde, que nunca se da por vencido. Todo aquello que comenzó en los años 40 con lo del Valencia "bronco y copero". Las palabras de uno de los mejores bateadores del mundo del beisbol habían revivido en un móvil para acabar siendo un símbolo de resistencia para el seguidor valencianista. Unidad frente a cualquier tipo de amenaza, ya sea de corto sobre el campo o con traje y corbata en un despacho. Cosas del destino.

La frase de "es difícil derrotar a quien nunca se rinde" la pronunció por primera vez Babe Ruth, un formidable jugador de beisbol estadounidense que jugó entre 1914 y 1936. El 'Bambino' del bate, natural de Baltimore, supo sintetizar como nadie lo había hecho hasta sus días ese necesario espíritu de lucha para aguantar los avatares más violentos que la vida puede deparar. "Es en tiempos de dificultad, ahora tenemos un crudo ejemplo con la pandemia del coronavirus, cuando las sociedades y los colectivos que tienen un amor, un fin común, se unen. Luchar unidos es lo más efectivo. A pesar de lo mal que puedan estar las cosas, siempre hay una esperanza". Esta frase también pertenece a Amadeo Salvo.