La fotografía que más motiva a Toni Lato

Toni Lato piensa en blanquinegro las 24 horas. El lateral izquierdo del Valencia, cedido en Osasuna hasta final de temporada, ha recordado a través de sus redes sociales que se cumple un año de su gol al Villarreal en los cuartos de final de la Europa League. "Uno sueña con momentos así desde pequeño. Un año de mi primer gol en @EuropaLeague con la camiseta del @valenciacf. ¡Una de esas fotos que tendrán siempre un espacio especial en mi álbum de recuerdos!". El de la Pobla de Vallbona marcó uno de los dos goles de la victoria (2-0) que daba al Valencia el pase para las semifinales europeas. El club colgó el vídeo del gol en su cuenta de twitter y el jugador no pudo resistir la tentación de verlo una y otra vez desde su confinamiento en Navarra. "Lo estoy viendo en bucle, muchas gracias por compartirlo". La respuesta de los aficionados no se hizo esperar. "Vuelve pronto", "El año que viene te esperamos", ¡Qué ganas de verte en València". Son muchos los que lo quieren de vuelta.

Aquel gol es el único que ha marcado con el primer equipo -ha dado 6 asistencias- y una de sus fotografías favoritas de su carrera deportiva. La ha utilizado como fondo de pantalla en su móvil y ordenador y su recuerdo ahora le ayuda a llevar el confinamiento un poco mejor. Fue más que un gol. Toni no pasaba por buenos momentos en el Valencia, había perdido la confianza de Marcelino García Toral y apenas tenía protagonismo en el equipo. Aquella noche del 18 de abril de 2019 salió entre la lluvia, marcó, se reinvindicó y recibió el cariño de todos sus compañeros. "Cuando estás trabajando mucho tiempo y no tiene oportunidades, agradeces momentos así», recordaba. Lato no se olvida tampoco del apoyo que recibió aquellos días de su familia y amigos. Por eso el gol es tan especial.

La idea del Valencia es recuperar a Lato la próxima temporada. Anil Murthy se lo comunicó en persona a mediados de octubre cuando Marcelino ya no estaba en el Valencia y el jugador atravesaba momentos difíciles en el PSV. La intención del club no ha cambiado. En diciembre volvió a comprobarse cuando Osasuna intentó sin éxito sumar una opción de compra en la cesión de Toni. La entidad de Mestalla rechazó la posibilidad porque confía en el zurdo de La Pobla de Vallbona y lo contempla como competencia de José Luis Gayà en el curso 2020/21.

El jugador tiene ganas de regresar a casa, nunca lo ha escondido, sin embargo ahora quiere concentrar todas sus fuerzas en Osasuna. Está muy agradecido con el trato que ha recibido desde su llegada y quiere devolver esa confinaza con rendimiento. Su objetivo, siempre que la pandemia lo permita, es acabar las once últimas jornadas de LaLiga a bien nivel acumulando más partidos y minutos para regresar por la puerta grande al Valencia.