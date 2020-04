Maxi Gómez tuvo dos ofertas del fútbol chino

Maxi Gómez espera ansioso la vuelta a la normalidad y a los entrenamientos. El delantero del Valencia CF se ha recuperado de la lesión en el quinto metatarsiano y aunque todavía tiene algo de dolor, la última ecografía ha sido muy positiva. Su idea es incorporarse al grupo cuando se reanuden el trabajo. El uruguayo atendió la llamada de la radio uruguaya 'Sport 890' para dar luz sobre su estado físico y abordar otros temas como su adaptación al club, la oferta que recibió de China, la reanudación de LaLiga, las conversaciones de equipo cuando los reúne Dani Parejo, sus goles al Madrid y al Barcelona o la selección uruguaya. Esta es la entrevista con sus paísanos:

La lesión en el quinto metatarsiano

"Fue una jugada en donde apoyé mal, sentí dolor y un ruidito, y me di cuenta que no había sido el tobillo, no había sentido el ruido en otras lesiones. Seguí jugando y siempre con dolor en cada pelota o en cada salto. Terminó el primer tiempo y ya no podía apoyar el pie, fue una desgracia para mí".

Vuelta a los entrenamientos

Sigo haciendo los trabajos que me mandan del club, en casa tengo algo de pasto para correr, pero cuando apoyo todavía me duele un poco, porque no estoy corriendo en cancha tampoco, estoy corriendo en casa. No estoy entrenando bien. Ahora me no viene el fisio por el coronavirus. Ayer vino el doctor por primera vez, pude hacerme una ecografía, la idea es que cuando vuelvan los entrenamientos ya pueda arrancar con el grupo".

Reanudación de LaLiga

"No se sabe nada cuando será el arranque de la Liga y cuando arrancamos a entrenar, tampoco si la Liga va a seguir. Nosotros hablamos en el grupo, Dani (Parejo) se encarga de juntarnos y hablar, pero no se habla de cuándo vamos a jugar. Yo entreno en casa y me voy sintiendo cada vez mejor. El otro día la Real Sociedad volvió a entrenar y los mandaron para la casa, incluso los amenazaron con ponerles una multa".

Adaptación al Valencia

"No es fácil adaptarse a esta competencia, a un club grande como Valencia, pero de a poco le vamos agarrando el ritmo. Ahora Valencia, es un equipo grande, que juega muchas competiciones, Champions, Copa del Rey, la Super Copa que fuimos a jugar a Arabia, hay que adaptarse. El fútbol con Marcelino era más directo, hay que correr al espacio, pero cada vez voy sintiéndome mejor.

Oferta de China

El Celta me abrió las puertas y me trató muy bien, estoy muy agradecido a ellos. Jugué dos partidos, hice tres goles y vino una oferta de China, del Beijing Guoan, que presentó una oferta de 15 millones, pero el Celta no quiso. Terminó el campeonato y otra vez vino el equipo chino con una oferta de 30 millones. Vos mirabas los números de plata en esa oferta de China y eran muy grandes, eran incréibles, si te los mostraban, firmabas al momento... pero yo no quería ir. Nadie ve los partidos de China, algunos compañeros me decían que esperara. Lo hablé con mi familia, no es fácil irse a China. En ese momento estaba jugando en España, lo estaba haciendo bien, recién llegaba y me quería quedar.

Goles al Madrid y al Barça

"No es fácil hacerle goles a Barcelona o Real Madrid, que son los mejores equipos del mundo. Empezó el partido y tuve la mala suerte de errar un penal, pero había que seguir insistiendo y aparecieron los goles. Yo le hacia goles a Barcelona en el Play. No es de todos los días hacerle goles a Barcelona o Real Madrid".

Selección con Suárez y Cavani

"Me gusta venir a la selección y aprender de los que son para mí los mejores nueves del mundo. Yo los miro mucho a ellos, cómo entrenan, cómo juegan, cómo son como personas. Creo que Edi ayuda mucho a la marca, tiene un despliegue físico muy poco visto en el fútbol. Luis lucha cada pelota, no da nada por perdido. Trato de aprender mucho de ellos, la verdad que esta bueno poder estar cerca para aprender"

Retirada en Uruguay

"Falta mucho para el final de mi carrera pero me gustaría poder volver a jugar en Defensor".