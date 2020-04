Raúl de Tomás apunta a la Champions

El Valencia CF tiene mucha confianza depositada en su interés por Raúl De Tomás. Está convencido de que ahora mismo es uno de los delanteros con más proyección del fútbol español. El club está muy atento a la situación deportiva del jugador, que cada vez tiene más 'novias' y acapara más focos en los medios de comunicación de todo el mundo del fútbol.

El portal deportivo estadounidense Bleacher Report sitúa al delantero del Espanyol como uno de los diez futbolistas de LaLiga con más proyección para jugar la Champions League la próxima temporada 2020/21. RDT comparte cartel con futbolistas que pertenecen a clubes que no son habituales en la máxima competición europea. No hay representantes del Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia y Sevilla.

En esa lista de jugadores que por su potencial merecerían jugar la próxima edición de la Liga de Campeones, además del perico Raúl de Tomás, están Martin Odegaard y Mikel Oyarzabal de la Real Sociedad, Iñaki Williams e Iñigo Martínez del Athletic, Nabil Fekir del Real Betis, Chimy Ávila de Osasuna, Marc Cucurella del Getafe, Gerard Moreno del Villarreal y Óscar Rodríguez del Leganés.

En el comentario individual de RDT hacen una reflexión final: "Si el Espanyol desciende, alguien vendrá por De Tomas, eso es seguro". Este es el análisis: "El Espanyol puso fin a la pesadilla de la aventura portuguesa de Raúl de Tomás cuando el club lo firmó con el Benfica durante la ventana de transferencia de invierno. De Tomás no había logrado anotar en siete juegos de liga para el Benfica. Los 20 millones de euros que le pagaron son una tarifa de transferencia récord del club. Durante varios años fue una brillante promesa en la cantera del Real Madrid y un goleador constante para el Rayo Vallecano durante dos temporadas con el club. De Tomás no ha decepcionado, ha marcado cuatro valiosos goles en seis partidos antes de sufrir una lesión en febrero. El Espanyol todavía no está fuera de peligro, y sus posibilidades de supervivencia son escasas. Si desciende alguien vendrá por De Tomas, eso es seguro". El Valencia como mínimo lo intentará.