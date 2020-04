Wass, loco por renovar en el Valencia CF

Daniel Wass es uno de los futbolistas que el director deportivo César Sánchez quiere renovar a medio plazo en el Valencia CF. El club ha iniciado los primeros contactos con José Luis Gayà y tiene la intención de llegar a un acuerdo con otros jugadores importantes del equipo como Gabriel Paulista, Francis Coquelin y el propio Wass. El danés ha cogido galones en el equipo y en el vestuario a base de rendimiento y está como loco por renovar -acaba contrato el 30 de junio de 2022- y seguir creciendo como futbolista en el Valencia. Daniel está "feliz" en la ciudad asentado con la familia y espera quedarse "muchos años más". "Quiero quedarme muchos años en Valencia. Estoy muy feliz aquí, me quedan dos años más pero espero que pueda quedarme muchos años más". Así lo ha reconocido en una entrevista al club con preguntas de los propios aficionados en la que también desvela su admiración por David Villa o su pasión por la cocina, sus momentos con la familia en el viejo cauce del Río Turia o el reggaetton. Esta fue la charla:



@escuadravcf: Si no fueras futbolista, ¿qué te hubiera gustado ser?

Si no hubiera jugado al fútbol hubiera sido cocinero. Me encanta cocinar y probar cosas nuevas, y siempre puedes encontrarme en la cocina.

@kikecervera_: De todas las posiciones en las que puedes jugar, ¿cuál es tu favorita?

No tengo una posición favorita, lo más importante es jugar cada fin de semana. En la posición en la que ponen trato de hacerlo lo mejor posible para ayudar a mis compañeros a ganar.

Cristian LR Vcf: ¿Qué es lo mejor y lo peor de estar en casa durante este confinamiento?

La peor es que no puedes entrenar con los compañeros, cada día estás solo en casa y eso es lo peor. Y lo mejor es que podemos desconectar un poco del fútbol después de tantos partidos, y después de este parón estaremos listos para volver y hacerlo lo mejor que podamos.

_menaprivv_: ¿Cuál es tu secreto para tener un nivel tan constante a lo largo de toda la temporada?

No hay un secreto, solo trato de hacer lo mejor posible cada día y tratarme de la mejor manera, mental y físicamente cada día.

@branderwiek17: Quin és el lloc que més t'agrada de la ciutat de València? (Sense contar Mestalla)

Mi lugar favorito de Valencia es el río. Me encanta estar ahí con mi familia, jugar, caminar€ es un lugar muy bonito.

ignacioj_1809: ¿una leyenda favorita del Valencia CF?

Para mí David Villa. Fue un gran jugador y uno de los mejores delanteros en la historia del Valencia CF y marcó aquí muchos goles.

apollovcf: ¿Qué tipo de música escuchas?

Escucho mucha música de Drake, me gusta mucho su música y el reggaetton también.

@Sam_mat09: ¿Estarás por mucho tiempo más con el Valencia CF?

Quiero quedarme muchos años en Valencia. Estoy muy feliz aquí, me quedan dos años más pero espero que pueda quedarme muchos años más.

sir_pinguino_zando_2_: ¿Cuál es tu mayor sueño?

Mi mayor sueño es ganar más trofeos, como el año pasado en la final de Copa del Rey que fue un día muy especial. Como futbolista siempre quiero ganar más trofeos.

sentimenttaronja_: ¿Mejor recuerdo que te ha dejado el fútbol?

Hay dos: mi primer partido con la selección danesa, que fue un sueño para mí, y el otro el día de la final de Copa del Rey, un día que nunca olvidaré.