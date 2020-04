La verdad sobre el futuro de David Silva

David Silva fue el primer sorprendido y, según ha podido saber SUPER, llamó por teléfono incrédulo a su círculo de confianza ante el revuelo que se había montado para saber de dónde había surgido la información que le vinculaba al Valencia CF. Nadie le supo contestar. Ni el jugador ni nadie de su entorno sabían nada al respecto. Tampoco el propio Valencia, aunque el club siente admiración por David porque es un futbolista que es parte de la historia en la entidad de Mestalla y siente un cariño especial hacia esta tierra donde se hizo futbolista.

La cadena ESPN, en su edición de Reino Unido, publicaba este lunes el interés del Valencia CF en fichar a David Silva el próximo verano. Según la cadena americana, el Valencia habría ofrecido al canario una propuesta para las tres próximas temporadas a pesar de que el canario ha cumplido ya los 34 años. La noticia dio la vuelta al mundo y ha generado mucha expectación en el valencianismo.

El futuro deportivo de Silva es ahora mismo una auténtica incógnita. El canario siente la ciudad y el Valencia CF como su casa. Siempre estará agradecido al club que le formó como jugador y persona y por supuesto nunca olvidará que el Valencia puso las instalaciones de Paterna a su disposición cuando atravesaba uno de los momentos más duros de su vida personal a principios de 2018, cuando aquí nació su hijo Mateo de manera prematura y estuvo durante varios meses ingresado en un hospital de la ciudad.



El reconocimiento y el cariño entre el jugador y el club es mutuo, aunque los caminos están separados. Desde el momento en que el jugador comunicó al Manchester City que su etapa allí iba a terminar a final de esta temporada, cuando termina su contrato, la idea que rondaba por su cabeza era vivir una experiencia lejos del fútbol europeo, igual que hicieron otros amigos campeones del mundo como el propio Villa, Andrés Iniesta o Fernando Torres. El Inter Miami de la Major Soccer League, vinculado a David Beckham, estaba dispuesto a hacer un esfuerzo económico importante por el canario y el 'Mago' estaba cerca de tomar la decisión de marcharse a Estados Unidos.

La crisis provocada por la pandemia del coronavirus ha cambiado la vida y los planes de todo el mundo por completo. Hoy casi nada es como era hace dos meses y para David tampoco. En una situación como la que se vive puede que la MSL ya no tenga tanto potencial económico para seducir al futbolista y, sobre todo, puede que los jugadores ya no se atrevan a cambiar de continente tan fácilmente y a vivir tan lejos de sus familias con el riesgo de los rebrotes que según los expertos pueden reproducirse en otoño. Ya no es tan fácil tomar una decisión así.

Por eso, por el momento Silva tiene intención de no comprometerse con nadie y esperar entre uno y dos meses para decidir dónde jugará la próxima temporada, cuando se aclare el calendario de las competiciones y tenga más información sanitaria y deportiva encima de la mesa para elegir el mejor destino posible.

Lo que sí tiene claro David Silva es que el City prolongará sin problemas su contrato unos meses más allá del 30 de junio de 2020 para que el canario pueda disputar hasta el último partido oficial de la temporada a las órdenes de Pep Guardiola. El sueño de David es cerrar su etapa en la Premier conquistando la Champions League. Lo que venga después es una incógnita. De lo que no duda David es que vaya donde vaya, el Valencia CF y València, donde nació su hijo Mateo, siempre estarán en su corazón.