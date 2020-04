Diogo Leite: la indiscreción de un compañero del Oporto

El Oporto se prepara para sustituir en su plantilla a Diogo Leite, el central que quiere fichar el Valencia CF para la próxima temporada. Una situación que desvela en una entrevista a SporTV+ el futbolista que probablemente ocupará su puesto, el también portugués Diogo Queirós.

Actualmente está cedido en el Mouscron belga, el joven futbolista reconoce que ya ha tenido contacto con personal del Oporto para regresar la próxima temporada ante la posible salida del que fue su pareja en el centro de la defensa en la exitosa campaña en que conquistaron el título de la UEFA Youth League.

"Sí, he recibido comentarios del FC Porto, un miembro de la estructura incluso vino a visitarme aquí en Bélgica. Soy consciente de que el FC Porto me vigila a mí y a mi trabajo. ¿Si creo que la próxima temporada cumpliré mi sueño de jugar para el FC Porto? Creo que haré lo mejor que pueda la próxima temporada. En este momento, no tengo ninguna información sobre si voy a hacer la pretemporada, pero eso es lo que espero", comenta el futbolista de 21 años.

Sobre su compañero y amigo Diogo Leite, afirma que está muy feliz por el hecho de que tenga ofertas de clubes importantes como el Valencia CF: «Estoy extremadamente feliz por Leite. Además de mi colega es mi amigo, y estoy feliz de que apunte hacia una exitosa carrera. Es una prueba de que el FC Porto tiene jugadores de alta calidad y que otros clubes europeos están atentos".