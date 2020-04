Mata confiesa quién fue el ídolo de su infancia

Ahora jugador del Manchester United, club al que llegó hace ya seis años, el ex del Valencia CF Juan Mata recuerda en una entrevista publicada por la web oficial del club inglés qué jugadores fueron los que más le marcaron en su infancia y sus inicios en el fútbol. Recuerda que su primera inspiración fue su propio padre: "Tiene que ser mi papá. Mi padre, como jugador de fútbol profesional, solía llevarme a entrenar y jugar, y por supuesto, fue una gran influencia. No sé si hubiera sido futbolista si mi padre no hubiera jugado fútbol".

Aunque a la hora de referirse a sus ídolos, hay un jugador que es el primero en nombrar y cuyo fútbol le marcó desde el principio: "Por supuesto que tenía jugadores a los que admiraba. Por ejemplo, cuando era niño recuerdo a Pablo Aimar, un jugador argentino. Jugaba para el Valencia y otros equipos y era fantástico. Me encantaba verlo", recuerda. Poco podía imaginar entonces que solo unos pocos años después, en el verano de 2007, ficharía por el Valencia CF para cubrir el hueco que había dejado el Pibe, traspasado un año antes al Real Zaragoza.

"Zidane, Ronaldinho, ya sabes, estos jugadores de ataque muy creativos. Mi familia fue una inspiración fuera del campo y en el campo esos grandes jugadores. También me encantaba ver a Guti, un centrocampista del Real Madrid. Y como el ídolo de mi padre era Maradona, recuerdo haber visto muchos videos sobre Maradona en la televisión. Solíamos verlos juntos y, por supuesto, él era de otra clase. Era un artista en el campo", comenta el '8' del Manchester United.

Aunque Mata tampoco se olvida a esa gran generación con la que coincidió en la selección española que conquistó el Mundial de Sudáfrica y dos años después la Eurocopa: "Tuve mucha suerte porque nací en una época en España cuando el fútbol estaba cambiando, el estilo estaba cambiando a una forma más técnica de jugar. La fuerza, la altura, el poder no era tan importante. Tuvimos una generación de jugadores como Xavi, Iniesta, Busquets, David Silva, Santi Cazorla, Cesc Fàbregas y yo en el equipo nacional. Tuve mucha suerte de estar ahí porque aprendí mucho de ellos y traté de analizar cómo jugaban. Traté de traer esas partes a mi propio juego. Cuando estás rodeado de este tipo de jugadores solo puedes aprender. Por supuesto, los admiraba y fueron ejemplos para mí en el campo".