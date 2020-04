¿Qué tienen que ver Cañizares, Benítez y Maradona?

La relación de una plantilla con su entrenador ha de ser buena, es difícil que un equipo funcione su los futbolistas no ven en el técnico un líder adecuado. Pero conviene matizar o explicar qué significa que la relación sea 'buena'.

El entrenador puede ser un padre para los futbolistas o un sargento, eso depende de la manera de hacer de cada técnico, pero desde luego, lo que tiene que hacer como sea, es convencer. Los futbolistas pueden llevarse mal con el entrenador pero reconocer en él un líder al que si hacen caso pueden ganar partidos. Es la clave. Lo que cambia es el camino en que el entrenador en cuestión elige hasta llegar ahí. Los hay que jamás llegan porque, o por incapacidad, o por no tener las ideas claras en su mensaje, no son capaces de ganarse la confianza de la plantilla.

El entrenador es el que manda y tiene que ejercer ese poder, pero no tiene porqué ser, necesariamente, amigo de los futbolistas. En este sentido, exjugador del Valencia CF, Santi Cañizares, ha desvelado estos días una anécdota que explica bien la relación entre jugadores y entrenador.

A Cañizares no se le ocurre dudar en estos momentos de la capacidad de Rafa Benítez como entrenador, ni lo hizo tampoco en su etapa como futbolista. De hecho, recientemente contó que fue Benítez quien le convenció a él de que el Valencia CF podía ganar la Liga y que la primera vez que se lo dijo, no dio crédito a lo que le decía el técnico madrileño.

El exportero del Valencia CF, en una entrevista en clave de humor con el Grupo Risa de la Cadena Cope, desvela el porqué del sobrenombre con el que los futbolistas conocían a Rafa Benítez: El Diego. ¿Y por qué? Por esto: "Era un tipo pesado. La humildad no la conocía y muy preparado. Era pesado porque le gustaba entrenar mucho y lo puntualizaba todo. La humildad no la conocía porque te cogía y te decía: 'a ver, Santiago, desde que estás conmigo te meten menos goles. Habrás notado eso'. Claro, yo le decía: míster, algo tendré que ver yo en eso. Le llamábamos el Diego. Por Maradona. Como ese Dios que está por encima de todos en el fútbol. Y muy preparado. Llegó con un gran equipo técnico: Ochotorena era el número uno, Pako Ayestarán era el número uno, Antonio López era un número uno y él era un número uno. Fue un equipo técnico brillante. De hecho, desde que se separaron, Benítez no ha estado tan alto. Nos enseñó mucho. Nos hizo querer ser entrenadores todos. Ahora lo es Baraja, Pellegrino, Curro Torres, Mista, Angulo€".

Pero Cañete desveló más cosas jugosas con el Grupo Risa. Como por ejemplo, los motivos por los que se tintaba el pelo y sobre todo, que sufrió una parálisis facial: "Me hice una fisura en la tibia, estando ya en el Valencia CF y estaba agobiado. Fui a un peluquero que iba en Madrid y me dijo: 'te voy a cambiar el ánimo'. Y me puso el pelo amarillo; por el '99. Me lo dejé dos o tres meses igual y ya en verano del 2000, me lo dejé amarillo. Hay dos veces en las que he decidido cambiar de color. La primera fue en 2002 previo al Mundial de Corea. Me lo puse rojo y a la semana, me cayó el bote de cristal, me cortó el tendón y no pude ir al Mundial. Y luego, la segunda vez, fue mi mujer que me dijo: 'coño, tú ya no tienes edad, ponte el pelo normal'. Y me lo puse moreno. A la semana, tuve una parálisis facial y me acojoné tanto que me dije a mí mismo: me muero con el pelo rubio. Dos veces que lo había cambiado, dos cagadas".

Sobre las dos finales de Champions que perdió siendo futbolista del Valencia CF, esto dijo: "Es complicado. Una oportunidad tremenda perdida. Teníamos la experiencia del año anterior en París. Donde íbamos a ver qué era una final de Champions. Y nos encontramos con el Real Madrid CF, nos ganó 3-0 y no pudimos dar ni el 50% de nuestras posibilidades en esa final porque el evento nos superó. La experiencia en las finales es clave. En Milán fue otra historia. Fuimos mentalizados, mucho más concretados€ hicimos un partido para ganar. Fuimos ganando en el partido, fuimos dos veces por delante en la tanda de penaltis y acabamos perdiendo. Yo me puse a llorar como un loco. Era la oportunidad del Valencia CF de entrar en la historia entre los más grandes. Escribir con letras de oro el nombre del Valencia CF en la historia de la Champions League. Sabía que no íbamos a tener otra oportunidad, de momento. Yo seguro que no. Estaba convencido que esa era el día que podía ser y si lo dejábamos escapar probablemente no volviera".

Por último llamativas son también sus palabras sobre otro entrenador que tuvo en el Valencia CF, el italiano Claudio Ranieri, y sobre todo, en qué cambió Ranieri en su segunda etapa como técnico del conjunto de Mestalla: "Hay dos versiones de Ranieri en el Valencia CF. Igual él se enfada. En el 98, cuando yo llego al club, es un entrenador con muchas ganas, muy involucrado. Trae conceptos de psicología, preparación física desde Italia, muy bien. Ranieri fue el primero que puso la primera piedra ganadora en el Valencia CF con la Copa del Rey de 1999. Fue brillante. Magnífico entrenador y con una gran predisposición. Cuando él regresa al Valencia CF, 2004-2005, ahí ya vino que venía del Chelsea FC, cansado€ entrenamos la mitad de la mitad, nos comprometimos la mitad de la mitad€ daba 10 días en lugar de siete en vacaciones de Navidad€ no tenía esa energía de la primera vez. No llegó en un buen momento. Pero yo me quedo con la primera. 20 años después ganamos un título, eliminando al Real Madrid 6-0 en Mestalla, en semis al FC Barcelona y 3-0 al Atlético de Madrid en la final. Una Copa de ley. Algunas veces la Copa se gana por los cruces pero en este caso fue como ganar una Liga".

También te puede interesar:

El Valencia CF vigila de cerca a Luis Suárez.

La verdad sobre el posible regreso de David Silva.

El Valencia CF ya se planteó no jugar en Mestalla por el coronavirus.