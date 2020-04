El gesto de Jaume con Cillessen

El portero del Valencia CF Jasper Cillessen ha cumplido 31 años este miércoles 22 de abril confinado en su casa de València rodeado de un mar de dudas respecto a su futuro deportivo. No son buenos tiempos para el holandés. El ex del Barcelona no ha rendido al nivel que se esperaba a su llegada al Valencia, perdió su condición de titular en favor de Jaume Domènech, fue suplente en la Champions League y encima se quedó sin el gran objetivo individual de la temporada que era defender la portería de Holanda en la Eurocopa. Un escaparate internacional que podría haber aumentado su cotización. Para colmo, la pandemia mundial del coronavirus se cruzó en su camino cuando había recuperado la titularidad. Y es que, a Cillessen no le ha salido nada bien esta temporada.

El holandés ha hecho un paréntesis en medio de la incertidumbre que le rodea para celebrar su cumpleaños y recibir la felicitación de algunos compañeros. Algunos amigos como Rafinha (Celta de Vigo), André Onana (Ajax) o Marco Bizot (AZ Alkmaar) le dieron la enhorabuena a través de las redes sociales. También recibió la felicitación de un compañero del vestuario del Valencia. Seguramente la que le hizo más ilusión. Su 'rival' en la portería, Jaume Domènech, se acordó del holandés con un mensaje -"Felicidades!- y una fotografía en la que los dos porteros se chocaban las manos durante un entrenamiento. El holandés agradeció el gesto con unas sinceras palabras: "Thank you". Gracias.

Jaume y Cillessen llevan toda la temporada compitiendo a muerte por la portería del Valencia, pero por encima de todo mantienen una relación cordial de respeto y compañerismo que nada tiene que ver con la tensión que acabaron teniendo Neto Murara y Jaume la temporada pasada. El brasileño, ahora en el Barcelona, tuvo un comportamiento muy distinto al del holandés y el club le buscó salida por petición expresa de Marcelino García de Toral.