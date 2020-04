¿Por qué Kily González era el ídolo de Jaume Costa?

El lateral izquierdo del Valencia CF, Jaume Costa, ha concedido una entrevista a Futedu, un grupo de entrenadores y formadores jóvenes, titulados en el campo de la psicología deportiva, educación social y en formación futbolística del que forma parte junto a Mari Paz. Su trabajo y vocación consiste en ayudar a los niños y niñas a mejorar sus habilidades futbolísticas y personales, El jugador blanquinegro no hse ha referido a su futuro deportivo, pero sí ha dejado claro que se encuentra muy feliz en València a poco más de dos meses para que finalice su contrato de cesión el 30 de junio de 2020.

Jaume ha aplazado su boda de verano, echa de menos la rutina diaria de los entrenamientos y reconoce que se sintió muy afortunado firmando por el Valencia y que le emocionó su primera ovación de Mestalla. Tienes ganas de volver a jugar, pero siempre que se garantice la seguridad porque "si empieza LaLiga hay un contagiado todo se acabará" Además, el valenciano confesó que su mejor amigo del vestuario es Denis Cheryshev, que su ídolo con el que se identificaba era Kily González y que si no fuera jugador habría estudiado magisterio. Jaume respondió a todas las preguntas:

¿Cómo llevas en confinamiento?

Estoy bien, dentro de la situación en la que estamos jodidos. Aunque en casa tengo un jardín, el paso del tiempo te crea un poco de ansiedad, echas de menos los entrenamientos, los compañeros, las bromas, echas de menos la rutina diaria de trabajo-niños-casa. Entrenamos todos los días, solo nos dan libres los domingos, pero yo también hago cosas. Mi alimentación no ha cambiado mucho porque desde hace tiempo me han educado a comer bien, cuando empezó el confinamiento perdí tres kilos, pero ya los he recuperado y estoy en mi peso ideal.

¿Cuándo crees que volverá el fútbol?

Es la pregunta del millón, la que se hace todo el mundo, no lo sé, no tengo ni idea, es una pregunta que pocos pueden responder ahora, vamos teniendo más información, pero hay que ir paso a paso, poco a poco, a mí me gusta estar entrenando con el grupo de risas con mis compañeros, pero parece que todo va a empezar más individualizado todo, hay que ir con mucho cuidado porque si empieza en el momento que haya un contagiado todo se acabará. Tiene que estar todo muy controlado. La pandamia es para tenerla muy en cuenta. Ojalá empecemos cuanto antes, pero en el primer paso en falso habrá que parar.

Al final no hay boda este verano...

El destino quiere que no me case... (bromea) y lo que hemos hecho es aplazarlo, aunque una fiestecita haremos si se puede cuando acabe esto.

¿Qué sentiste al fichar por el Valencia CF?

Fue un momento bonito y a la vez duro, me iba de un club como el Villareral en el que había estado muchos años, donde me sentí muy cómodo, me fui dolido, pero llegué a un club que después de tantos años apostaba por mí y volver a hacer el camino a Paterna fue muy bonito, los primeros días estaba nervioso, pero tuve suerte porque ya conocía a casi todo el 'staff' y algunos compañeros. Cuando llegué a casa el primer día pensé: '¡No puedo tener más suerte!'.

¿Con qué jugador te llevas mejor?

Todos, tenemos un vestuario maravilloso, pero si tuviera que elegir me quedaría con Cheryshev porque es una persona que me ha ayudado y me he sentido muy bien fuera y dentro del campo. Es una maravillosa persona y en los momentos malos siempre ha estado a mi lado.

¿Quién fue tu ídolo?

El que más me ha marcado es el Kily González, por su carecter, su entrega, su garra, era un jugador que lo daba todo y me he identificado mucho con él. Siempre he intentado hacer lo mismo, ponerle cojones en fundamental.

¿Cómo fue tu primera ovación de Mestalla contra la Real Sociedad?

No me la esperaba, había tenido mis más y mis menos con la grada jugando con el Villarreal, algo de lo que me arrepentí a los cinco segundos, pero esa misma parte de la grada fue la que aplaudió y yo me acordé de todo lo que había vivido. Son momentos que siempre me llevaré en mi vida.

¿Qué hubieras sido de no ser futbolista?

Me hubiera gustado estudiar magisterio, enseñar, aunque son épocas diferentes. Ahora mismo no sé si estaría cómodo en una clase en la que todos los niños están pendientes del móvil.

¿Qué te parecería la vuelta de David Silva?

Es la primera noticia que tengo, estoy muy desconectado. Yo me centro en mi trabajo y en lo mío, pero Silva es una pasada como futbolista y como persona. Es un icono del valencianismo. Que sea lo que quiera él.