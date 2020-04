Atención al aviso de Tebas a los clubes en materia de fichajes

"Olvidaos de fichajes como hasta ahora, e id pensando en canteranos y repescar cedidos". Es una de las reflexiones que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha dado a los clubes e la última reunión telemática que han mantenido.

La información la desvela el Diario As, -y la ha podido confirmar este periódico- y tiene como mar de fondo la preocupación que hay en la Liga de Fútbol sobre el impacto económico que puede tener en los clubes la crisis del coronavirus. En este sentido, la LFP ya instó en su momento a los clubes a que tomaran medidas para contener el gasto, entre ellas los ERTES, ante la más que posible caída de los ingresos.

El Valencia CF está trabajando, con César Sánchez al frente, en la planificación deportiva del equipo y lo hace teniendo en cuenta todos los escenarios. La dirección deportiva está confeccionando listas de jugadores en las que están delanteros como Raúl de Tomás o Luis Suárez, y de defensas con futbolistas como Diogo Leite, Martínez Quarta o Mateo Musacchio, pero paralelamente trabaja en un escenario a la baja, en el que tenga que tener en cuenta qué futbolistas de los que se encuentran cedidos pueden ser interesantes, y sobre todo, bucea en el 'mercado de oportunidades', es decir, futbolistas con situaciones contractuales ventajosas que permitan que los traspasos no sean desorbitados o que terminen contratos. Además, otra vía que está explorando el club es la del truque, es decir, intercambio de futbolistas. En estos momentos, se barajan todos los escenarios.

En este sentido, el club de Mestalla ya trabaja desde hace tiempo con la intención de bajar la masa salarial de la plantilla profesional ya que son muchos los futbolistas que tiene en nómina pero ahora se va a ver obligado a ello, y con su apuesta firme por la Academia. Para bajar los costes salariales, además de posibles ventas de jugadores, que también vendrán en función de si el equipo juega Champions, Europa League o se queda fuera de competición europea, es vital lograr cesiones en las que el club no se vea obligado a pagar la ficha del futbolista, porque de lo contrario, sigue sumándole en su masa salarial.

Por otra parte, la situación actual está llevando a los clubes españoles a posiciones iniciales que se pueden calificar de conservadoras para evitar riesgos, es decir, no desprenderse de sus mejores jugadores si no es por la cláusula de rescisión ante el peligro de no poder afrontar fichajes de garantías para suplir las ventas.

