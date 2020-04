Hora y dónde ver la Final del Agua entre Deportivo y Valencia CF

Era la tarde del 24 de junio de 1995, justo un año después del penalti fallado por Djukic ante González que privó al Depor de su primera Liga, cuando el Valencia CF disputaba ante el Deportivo de La Coruña la final de la Copa del Rey. Un día de fiesta para miles de aficionados que disfrutaron de un sol espléndido en Madrid, nada hacía presagiar lo que por la noche iba a ocurrir en el Santiago Bernabéu.

La cadena Teledeporte revive este viernes la que siempre será conocida como la final del agua, de triste recuerdo para la afición valencianista. Una final que duró más de tres días, después de que el árbitro, García Aranda, se viera obligado a suspender el partido en el minuto 79 en medio de un temporal de viento, lluvia y granizo.

El partido se emite este viernes en Teledeporte a partir de las 22:00 horas e incluye el reportaje 'Inundación del Bernabéu'.

Zubizarreta, Mendieta, Camarasa, Giner, Juan Carlos, Mazinho, Robert, Poyatos, Fernando, Mijatovic y Penev es la alineación que presentó de salida el Valencia de José Manuel Rielo. Por el Depor, Arsenio Iglesias salió con Liaño, Voro, Ribera, Djukic, Nando, Donato, López Rekarte, Aldana, Fran, Bebeto y Manjarín.

El propio Manjarín adelantó a los coruñeses en el minuto 35 al aprovechar un error defensivo del Valencia CF, resultado con el que se llegaría al descanso. Antes de iniciarse la segunda mitad, José Ángel de la Casa ya advertía en la transmisión que se había levantado un fuerte viento sobre el Bernabéu, pero la tormenta estaba por llegar.



Cuando Mijatovic empató de un certero lanzamiento de falta en el 70, llevaba ya muchos minutos lloviendo con fuerza y el terreno de juego estaba impracticable. Aquello ya no era un partido de fútbol, pero no fue hasta el 79, al caer una fortísima tormenta de granizo, cuando el árbitro decidó suspenderlo tras consultar a los jugadores. Dejó de llover, pero ya no se pudo continuar. Si el campo estaba totalmente anegado, el agua había inundado túnel de vestuarios y demás dependencias del estadio. Poco después, la televisión anunciaba que los últimos once minutos de la final se disputarían tres días después, el martes 24 de junio.



No fue una buena noticia para el Valencia CF, que parecía en mejor disposición para llevarse la victoria cuando el partido quedó suspendido a pesar del caótico estado del terreno de juego. Y el martes, la gran decepción. El balón se puso en juego con un bote neutral entre Robert y Mauro Silva, y a partir de ahí solo 56 segundos iba a tardar Alfredo en sorprender de nuevo a la defensa y a Zubi para hacere el 2-1 definitivo. Un tremendo palo especialmente para todos esos aficionados que tres días después habían vuelto a desplazarse hasta la capital en busca de la Copa.



