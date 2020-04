Entrenar y estudiar: terapia de éxito para el drama de Paula Nicart

Paula Nicart, una de las capitanas del Valencia CF, ha asegurado en una entrevista realizada por internautas valencianistas que centra sus días en las semanas de confinamiento en dos acciones: Entrenar y estudiar. Y, entre medias, hay tiempo para el ocio: series, películas y lectura. Todo junto forma el 'cocktail' con el que Paula está superando el drama en el que cayó a finales de noviembre. Apenas un par de meses después de restablecerse de una grave lesión de rodilla en la pierna izquierda, la futbolista sufrió una lesión similar en la otra pierna. Ahora, ve la luz al final del túnel.

"Durante la cuarentena lo que estoy haciendo básicamente es entrenar y estudiar, sí que tengo momentos de ocio, de ver series y películas, llamar a mis seres queridos, de descansar y leer. Creo que hay tiempo para todos si te organizas y sobre todo ahora que es cuando más tiempo estamos teniendo", comentó en 'VCF Media'.

Para Paula, lo mejor que tiene la cuarentena es poder "dedicarse a una misma". "Muchas veces nos hace falta tener esos momentos con uno mismo y también estoy aprovechando muchísimo para estudiar, y lo que peor llevo es el no ver a la gente que quiero. Tengo ganas de compartir momentos nuevos con mi gente", agrega.

La defensa de 25 años fue operada a finales de 2019 a causa de una rotura del ligamento cruzado anterior y los meniscos de la rodilla derecha. La tristeza era mayor debido a que en agosto había recibido el alta de la misma lesión en la pierna izquierda, que le había obligado a operarse en enero. Paula, que suma seis temporadas en el club, ha podido jugar muy poco con la camiseta del Valencia en las últimas dos temporadas.



Fortaleza mental: "No soy la primera ni la última que tiene recaídas"

"Pese a las circunstancias en las que estamos, estoy apañándome para entrenar lo que toca y seguir mejorando. Me encuentro muy bien, la rodilla me está respondiendo genial y estoy muy contenta". "No soy la primera ni la última que tiene varias recaídas, es algo intrínseco del deporte y hay que aceptarlo", agregó la jugadora de Cornellà, que ya había padecido lesiones similares en las rodillas. Nicart concluye contrato con el Valencia el próximo 30 de junio.

Nicart, todo un ejemplo de superación y sacrificio, quiso mandar un mensaje a las niñas que quieren ser futbolistas. "Es muy bonito tener un sueño, una meta, pero lo que importa ahora es el presente, hay que disfrutar del camino, porque muchas veces se nos olvida eso, y hay que seguir luchando. Nosotras lo estamos haciendo por las próximas generaciones". Su terapia de no rendirse nunca está teniendo éxito, un espejo en el que los jóvenes deben mirarse.