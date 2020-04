Luis Suárez, delantero en la agenda del Valencia CF, habla de su futuro

Luis Suárez, delantero colombiano del Real Zaragoza, está en la agenda del Valencia CF para la próxima temporada. El club de Mestalla planea hacer cambios en el ataque y maneja una lista de futbolistas en la que además de él se encuentra el jugador del Espanyol, Raúl de Tomás.

El jugador colombiano ha hablado de su futuro a través de las redes sociales, concretamente en Instagram para la web 'Golombianos' y ha hablado abiertamente de su futuro. Luis Suárez pertenece al Watford, equipo de la Premier League y está cedido en el Zaragoza pero admite es está al día del interés de varios equipos de la Liga española en ficharlo. Y uno de ellos es el Valencia CF. Los otros, Altético de Madrid, Getafe y Betis, además de la Lazio de Italia.

"El Watford quiere que regrese allí y me consta que hay varios equipos que han preguntado por mí. Pero no hay nada. Estoy centrado en acabar la temporada aquí y darle un ascenso al Real Zaragoza. Después ya se verá que se decide", aseguró el jugador colombiano.

Suárez también contempla la posibilidad de seguir una temporada más en el conjunto maño y hasta asegura que sueña con marcar el gol que devuelva al Zaragoza a Primera División: "Llegar al Zaragoza me ha dado un salto de calidad en todos los sentidos. Aquí he explotado y me gustaría quedarme por cómo me han tratado, pero al final hay que llegar a acuerdos. Se decidirá todo al final de la temporada".

El delantero del Zaragoza tiene la doble nacionalidad, española y colombiana y admite que la Federación Española ha contactado con él para sopesar la posibilidad de jugar con la Roja, pero su sueño es jugar con el combinado cafetero: "España está interesada y han hablado con mis agentes y no cierro la puerta pero yo espero la llamada de Colombia. Sueño debutando con la selección y marcando en Barranquilla. Lo digo así de claro. Mi sueño es jugar con la selección colombiana. Por eso me enfado cuando no me llaman", reiteró.

