Amadeo Salvo: "Al Valencia CF lo veo un poco pachucho"

El expresidente del Valencia CF Amadeo Salvo, desde finales de 2015 máximo accionista de la UD Ibiza, ha concedido un par de entrevistas en los últimos días en las que ha valorado la actualidad del mundo del fútbol y, cómo no, ha hablado del club blanquinegro, que presidió entre los veranos de 2013 y 2015.

Salvo confía en que las competiciones puedan retomarse una vez que la crisis sanitaria esté controlada, y dese que el equipo que entrena Albert Celades concluya la temporada 2019/20 con una plaza que dé acceso a jugar la próxima edición de la Liga de Campeones. "Al Valencia lo he visto un poco pachucho, pero cuando paró la competición aún quedaban jornadas por delante. Por plantilla, creo que tenemos una de las cuatro mejores de España", ha indicado en Radio Esport Valencia.

"Soy positivo y espero que el club siga creciendo. Ha habido años buenos y malos. Veníamos de dos temporadas buenas y esta estaba siendo de altibajos, hay que analizar muchas circunstancias. Lo que les pido a los valencianistas es que no bajen nunca el nivel de la ilusión", ha asegurado el empresario, que comprende las críticas a las que ha sido sometido el proyecto de Peter Lim, máximo accionista del Valencia CF desde octubre de 2014.

No obstante, el expresidente anima a los seguidores a no perder la ilusión en ayuda de mejores resultados deportivos. "Unas veces como aficionado te enfadas, es normal. Sin embargo, hay que volver a ilusionarse porque el ambiente, la ilusión y las energías positivas pueden cambiar muchas cosas".



El Valencia CF, el techo para Amadeo Salvo

En una entrevista más en profundidad en el canal de Youtube 'Cazurreando en Oklahoma' del periodista Ángel García, Salvo ha dicho después de presidir al Valencia CF no aspira a presidir otro club en la élite. "He sido presidente del club de mi vida, de mis amores. No puedo llegar más alto a nivel fútbol... con el Ibiza el objetivo que nos marcamos fue el proyecto. Lo importante no es llegar a Santiago, sino hacer el camino", ha explicado.

"Nos propusimos subir al Ibiza hasta donde nuestras fuerzas, sabiduría y capacidad nos diese. Dirigí un club en Primera, Preferente, Tercera, Segunda B... y me falta Segunda A.Cuando estaba en el Valencia y me tenía que pelear con transatlánticos como Madrid y Barcelona, con muchísimo más presupuesto, pensaba que a nivel empresarial ya lo había hecho con empresas mucho más grandes que esos clubes".



De fondo en la habitación de Salvo, una fotografía del Valencia CF 14/15

"Siempre creí en una marca global, internacional, que fuese exótica y atractiva en cualquier lugar del mundo, donde fuesen en verano las estrellas de Primera, y era Ibiza. Retomamos un club que estaba desaparecido, sin actividad. Lo bonito del fútbol, la alegría de marcar un gol, es la misma en Primera que en Regional", argumenta sobre su proyecto con la UD Ibiza.

En la misma entrevista, Amadeo Salvo, apuesta por terminar la temporada cambiando el ciclo tradicional entre septiembre y junio para hacer frente a los graves daños que provoca la pandemia de Covid-19. "Lo justo es acabar la competición", a diferencia de la propuesta de la Federación Española de dar por acabadas las ligas, sin descensos, y con un 'play-off' de ascenso exprés a Segunda A .

"No hay prisa por terminar", siempre que se alcance un consenso entre todas las partes para "establecer una revolución" en el fútbol. El dirigente recuerda que la situación actual es excepcional, por lo que ninguna decisión contentará a todos los clubes. "Siempre vas a dejar cadáveres. Es una decisión que le está costando dormir al presidente [de la RFEF]", ha dicho sobre Luis Rubiales.

"Ojalá se controlase la pandemia y pudiéramos jugar en julio y agosto. Pero no depende de la federación. ¿Por qué la liga no puede acabar en noviembre y empezar la siguiente en enero?", se preguntaba Salvo, que además es miembro de la junta directiva de la Federación.

Por último, una de las noticias que Salvo dejó en esta extensa entrevista en 'Youtube', es que no aplicará ningún ERTE en la UD Ibiza. "Soy de la opinión de que cada club es como una familia, cada uno es una historia diferente. No todos somos iguales, no todos tenemos la misma necesidad, las mismas diferencias, las mismas virtudes", terminó.