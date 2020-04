Las hijas de Kempes y Arias: "Muchas gracias por tanto cariño hacia nuestros padres"

Irene y Ariane son ahora dos mujeres adultas, dos madres como tantas otras, tratan de llevar estos días de confinamiento por la pandemia del coronavirus. Pero hace años, cuando eran niñas, había cosas que eran diferentes. De repente, sus padres dejaban de ser sus padres y se convertían en el centro de atención. "Sentíamos que nos los robaban y la verdad es que algún codazo tuve que dar porque 'era mi padre'" asegura Ariane.



Irene la escucha y asiente. Y recuerda como de pequeña nunca pudo ver una película entera en el cine, "íbamos al ABC Park y teníamos que entrar siempre cuando había empezado y nos ponían en la parte de arriba. Si íbamos como todo el mundo, era imposible, no nos dejaban".

Pero que no parezca que Irene Penella, en adelante Irene 'Arias', y Ariane Kempes guardan un recuerdo malo de su infancia, al contrario. "Fueron momentos muy felices junto a nuestros padres, yo tengo recuerdos que son para toda la vida, porque mi padre me llevaba a todas las concentraciones, iba con él a todos los sitios y eso lo he vivido yo y lo digo orgullosa" dice Ariane. Las dos aseguran que tanto Mario Kempes como Ricardo Arias supieron separar perfectamente la vida pública de la familiar, y sobre todo, en una entrevista para SUPER, cuentan con admiración cómo sus padres han tenido siempre el cariño de los aficionados."Los querían, los adoraban, era una locura. Y los quieren ahora, no es postureo, es de verdad" recuerda la hija mayor del Matador. Al poco tercia Irene, "a mí me emociona que aficionados que por edad no hayan visto jugar a mi padre le tengan el respeto que le tienen".

Irene y Ariane son algo más que amigas, se dicen primas, para la primera Kempes es 'Tío Mario' y para la segunda Arias es 'Tío Arias', hasta ahí llega el cariño mutuo que se tienen. Y claro, lloraron juntas. Las dos, en el partido de las Leyendas, en Mestalla, el día en que se celebró el centenario del Valencia CF. "Yo pensaba que se pondría a llorar, se tiraría al césped o algo" o algo dice Irene. Después del partido Mario Llamó a Airane y le dije "Ari, qué bonito ha sido todo".

En esta charla con SUPER Irene Arias y Ariane Kempes cuentan como eran sus padres, cómo eran los asados que celebraban las dos familias, y sobre todo, agradecen a todos los valencianistas por el cariño y respeto que tienen a sus padres. Son dos hijas orgullosas. ¿Qué más se puede pedir?