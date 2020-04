El defensa y amigo que ha dejado 'huella' en David Silva

Reflexiones futboleras y algún recuerdo especial en clave Valencia CF. David Silva atendió a las preguntas de los aficionados en la plataforma social 'Reddit' y dejó varios titulares, pero no hubo respuestas sobre su futuro inmediato. El mediapunta canario sí recordó al defensa que más le ha costado superar. El nombre es conocido: Manuel Ruz, compañero de generación, amigo y actual miembro de la secretaría técnica del Valencia CF. "Crecí con él en La Academia... Era muy fuerte y siempre era difícil superarle", argumentó con simpatía.

Ídolos, alimentación, el salto a la Premier, compañeros imprescindibles por su talento en el campo y su simpatía en el vestuario –como Santi Cazorla– y dos momentos clave en los que se dio cuenta de que podía ser futbolista: su llegada a la ciudad deportiva de Paterna y la cesión al Eibar, en Segunda.

Futuro abierto

Silva, que cambiará de aires la próxima temporada al finalizar una etapa de diez años en el Manchester City, ha regresado a la actualidad valencianista desde que a principios de mes dijo en las redes sociales que el Valencia "siempre" será su "casa". Antes de la crisis sanitaria mundial su llegada al fútbol estadounidense parecía encauzada. Con el Inter Miami de la MSL como principal candidato a hacerse con los servicios de un futbolista que sentía la motivación de probar una última y exótica aventura lejos de las ligas europeas.

Silva tiene intención de no comprometerse con nadie y esperar entre uno y dos meses para decidir dónde jugará, cuando se aclare el calendario de las competiciones y tenga más información sanitaria y deportiva encima de la mesa para elegir el mejor destino posible. El Valencia no le ha llamado todavía, pero está atento y su llegada no es imposible. El jugador, que quedará libre cuando termine este curso, tiene libertad para decidir y hay cuestiones que pueden decantar la balanza. Por el momento, hay buen feeling.

ASÍ FUE LA CHARLA

¿Quién es el mejor pasador con la que has jugado?

En City, por supuesto, tenemos a Kevin de Bruyne y, en los últimos años, a Samir Nasri y Yaya Toure. En la selección española, Xavi Hernández, Santi Cazorla, Andrés Iniesta y Cesc Fàbregas. Cesc en particular lo menciono porque brindó muchas asistencias en su carrera.

¿A qué ex jugador admirabas? ¿Hay algún jugador cuyo juego fue modelo del tuyo?

Mi ídolo cuando era joven era Michael Laudrup, siempre seguía sus partidos. También Juan Carlos Valeron, un futbolista de mi pueblo. Luego, siempre me he fijado en muchos otros jugadores en mi posición para mejorar.

¿Cómo es tu mentalidad antes de recibir la pelota y cómo te mueves después de recibirla? ¿Te enfocas en encontrar ciertos jugadores con tus pases o es menos rígido?

Siempre trato de estar en la mejor posición para recibir el balón. Después de eso estoy mirando el movimiento de mis compañeros y buscó a quien está en la posición más peligrosa para marcar un gol.

¿Quién es el mejor futbolista con el que has jugado en el City?

Esa es difícil, ¿no? He jugado con muchos, muy buenos. Por supuesto, De Bruyne, por su importancia en estos años. También Yaya, Kun, Vinny, Joe Hart en su tiempo... Eran realmente la columna vertebral del City. También Carlos Tevez, para mí es uno de los mejores con los que he jugado. ¡Hay tantos! Dzeko también. Podría seguir.

¿Quién es el compañero de equipo más divertido con el que has jugado?

Es difícil escoger uno, pero creo que Kyle Walker y John Stones (Manchester City) son algunos de los más divertidos. En España también están Capdevila, Santi Cazorla y Nolito.

¿Quién es el mejor jugador de la Premier League de tu época?

Ha habido muchos, pero diré Frank Lampard, especialmente porque jugué al mismo tiempo que él durante muchos años. Además de las estadísticas que acumuló y cómo jugó, es una persona increíble.

¿Cuántos años tenía cuando se dio cuenta de que tenía lo necesario para ser un jugador profesional?

Creo que supe algo cuando salí de mi casa para ir a La Academia de Valencia CF, a los 14 años, aunque, en realidad, no estuve seguro hasta los 17 años. En ese momento fui a un equipo de Segunda en España (Eibar), y ese paso marcó mi comienzo. Allí aprendí lo que realmente involucraba ser profesional y pensé que tenía lo que se necesitaba.

¿Cómo es trabajar con Pep Guardiola?

Es realmente bueno; aprendes mucho de la mentalidad del míster, de como ve el juego, las soluciones. Entras en cosas mucho más preparadas.

¿Cuál es tu comida favorita para disfrutar después de un juego?

Siempre como arroz o pasta con atún, o algo así.

¿Quién es el futbolista del pasado español con el que te hubiera encantado jugar?

Raúl... Nunca pudimos jugar juntos en la Selección.

¿Quién es el rival más duro al que te has enfrentado?

Hay tantos que son tan buenos en denfesa, así que, como la otra pregunta es difícil, voy a decir uno de mis amigos: Manuel Ruz, con quien crecí en la Academia y jugó en Valencia. Era muy fuerte y siempre era difícil superar.

¿Cuál es el partido más difícil en el que has jugado?

Con España, fue contra Italia en 2008 en los cuartos de la Eurocopa. Fuimos a los penaltis y ganamos, pero fue un juego realmente duro. Con City ha habido muchos juegos difíciles, pero para elegir uno... creo que fue uno contra Hull City en la temporada 2013/ 2014. Expulsaron a Kompany, creo que a los 15 minutos, necesitábamos ganar para llevarnos la Premier League; fue difícil hacerlo con 10 hombres, pero lo conseguimos.

¿Quién crees que es el mejor jugador que juega hoy que no ha sido tu compañero de equipo?

En el mundo, es fácil: Messi es el mejor. En Inglaterra, creo que sería Sadio Mané, del Liverpool; lo está haciendo muy bien.

¿Cómo fue el cambio de LaLiga a la Premier?

Al principio, fue difícil; el nivel físico en Inglaterra es superior. Después de unos meses complicados, me acostumbré rápidamente.

¿Tienes un par de botas favoritas de temporadas pasadas?

Me gustan mucho los colores, lo que no me gusta tanto son las botas negras, los clásicos. Así que estoy acostumbrado a jugar en colores, tienen que ser coloridos.

Si no fueras futbolista, ¿qué hubieras sido?

No lo sé. Era muy pequeño cuando todo se convirtió en fútbol, ??fútbol, ??fútbol. Crecí en un lugar con buen clima y turismo, así que quizás habría hecho algo vinculado.