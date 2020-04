Kempes: "Si ya queremos volver a jugar, al virus no le ganaremos nunca" First Vienna FC

Mario Alberto Kempes, leyenda del Valencia CF entre finales de los 70 y principios de los 80, tan solo jugó una temporada en el First Vienna tras abandonar el Hércules. Fue el curso 1986/87. El 'Matador', sin embargo, dejó también huella en Austria, donde vivió hasta 1992 defendiendo también las camisetas del St. Pölten y el Kremser. De hecho, los aficionados del modesto First Vienna FC 1894, el más antiguo de todo el país centroeuropeo, siguen adorando a Kempes, que ha concedido una entrevista a la televisión de un club que milita hoy en día en la tercera división austriaca.

El 'Matador', claro y natural como acostumbra, asegura que la prioridad es "matar al virus" y no pensar en volver a jugar al fútbol. "La vida no se puede comprar", dice Kempes, quien participa de modo activo tanto en la concienciación como en la lucha contra la expansión del Covid-19. El exjugador valencianista está donando el 100 % de lo recaudado por la venta de su autobiografía y camisetas para que el hospital Blake Medical (Bradenton, Florida) se abastezca de mascarillas, guantes y otro material sanitario de protección.

Además, Mario cuenta con "orgullo" como las autoridades de Córdoba (Argentina) han decidido que el estadio que lleva su nombre se haya convertido en una especie de hospital de campaña que ayuda a aligerar el proceso de ingreso en los hospitales convencionales. Esta es la entrevista que Kempes ha concedido desde Connecticut (Estados Unidos). Casi en parelelo, SUPER ha hablado sobre el 'Matador' con su hija Ariane.

¿Cómo se encuentra, Mario?

"Estamos bien, pero preocupados. Este es un virus complicado. Todos aquellos que tenemos, de momento, dos dedos de frente tratamos de quedarnos en casa porque es la mejor cura que se puede tener a día de hoy"

Una hija suya reside en Viena. ¿Qué le transmite en cuanto a la situación que se está viviendo en Austria y otros puntos de Europa?

"La situación en todo el mundo debe de ser muy parecida. Lo más importante es quedarse en casa con la familia. En algunos países está habiendo más libertad de movimiento, pero en aquellos en los que se tiene conciencia de que este virus mata hacen las cosas para que la gente no salga a trabajar o lo haga desde sus domicilios. Es un tema problemático porque hay mucha gente que vive al dinero con su economía, con el dinero para dar de comer a sus hijos, pero la vida vale mucho. El dinero ayuda, sí, pero la vida no se puede comprar. Si pierdes la vida, la familia se deja... Hay que hacer caso a los que saben y quedarnos en casa"

¿Cuál es su opinión sobre jugar partidos a puerta cerrada? ¿Sería mejor anular los campeonatos?

"Creo que la solución pasa por hacer desaparecer al virus. Hablando de fútbol, para eso no tiene que haber ningún estadio abierto. No se puede jugar al fútbol, por más controles que hagan a los jugadores no es algo siempre reconocible, inmediato, a lo mejor la carga de virus de alguien es baja, lo tiene y lo puede contagiar. El fútbol siempre va a existir. No va a morir, los que moriremos seremos nosotros si vamos a la cancha. Dicen que si podrían pasar 120 personas a un estadio, pero una de esas podría infectar a varios, y esos a sus familias y hacer otra vez múltiple el contagio. Con el fútbol hay que esperar y no desesperar. La vida es lo más importante... Las pelotas, los arcos, los campos ahí estarán. Es cierto que los clubes lo van a notar muchísimo, pero la vida es la vida"

¿Cómo está contribuyendo para ayudar desde sus posibilidades contra el coronavirus? Sabemos que hay un proyecto lanzado por la Fundación Mario Kempes Sport...

"No soy mucho de consejos, pero sí insistiría en que la desesperación por volver a jugar puede ser muy mala. Si ya queremos jugar al fútbol a este virus no le ganaremos nunca. Respecto a la Fundación, es una ONG que se ha creado, principalmente, en ayuda de aquellos jóvenes que tengan objetivos que no pueden llegar a cumplir. De algún modo, íbamos a ayudarlos con pasajes, recursos, lo que se pudiera. Al estar el corona, sin embargo, hemos frenado esa vía porque no se puede viajar y todo lo que represente en lo económico la venta de autobiografías en inglés y español (las camisetas ya se vendieron todas) va destinado en su 100 % a un hospital para comprar máscaras, guantes y material imprescindible para los que ayudan a los enfermos contra el coronavirus. En la página web hay también un botón negro al que si aprietas donas la cantidad que desees.

¿Y el confinamiento, qué es lo que hace a lo largo del día?

"Aquí han dado permiso para salir a caminar y hacer un poco de deporte, así que todas las mañanas salgo dos horitas con precaución y enseguida me vengo para casa. Aquí me quedo haciendo cosas que nunca hice: arreglar el hogar, cuidar las plantas, planchar, ver la televisión, hablar con la familia. Siempre hay muchas cosas por hacer, y si uno está casado más aún"

Las instalaciones del estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba son ahora un hospital de campaña.

"Estoy orgulloso de que el estadio que lleva mi nombre, ya que no se puede usar con un fin deportivo, tenga un objetivo solidario y sirva para desahogar a los hospitales y que todos aquellos que no estén tan mal y no necesiten oxígeno o camas más especializadas puedan estar recuperándose en el estadio. Estará en muy buenas condiciones"

¿Qué mensaje lanza a los aficionados?

"Lo único que pido es la tranquilidad que debemos tener todos. Tenemos que ganarle al virus nosotros. Si lo pretendemos, no vamos a engañar al virus. Es problemático porque las economías se vienen abajo, pero las canchas volverán a abrirse y el fútbol existirá. Quédate en casa, es lo mejor que se puede hacer... y ojalá pronto veamos al Viena de nuevo en primera división".

Curiosamente, igual que hizo en marzo con el Centenario del Valencia CF, en agosto del pasado año Mario Kempes fue invitado estelar en el 125 aniversario del First Vienna FC 1894. A continuación, la entrevista hecha por el club decano de Austria.

El 'Matador' con el color amarillo del Viena en la temporada 86/87