El 'limpiabotas' de Benzema que jugó en el Valencia CF

Tino Costa tiene un libro. Con 35 años, todavía tiene alguna aventura por vivir, pero su trayectoria ya está bien cargada de anécdotas. El argentino está en Atlético Nacional desde el pasado mes de julio. A nivel curricular no está nada mal, porque es uno de los grandes de Sudamérica. El centrocampista entró en Radio Mitre y no decepcionó con sus historias. Habló del confinamiento por el Covid-19, desde Colombia, y dejó una perla sobre su etapa a prueba en el Olympique de Lyon. No le seleccionaron, pero compartió vestuario y habitación con Karim Benzema.

"Hice muchas pruebas en Francia y en Lyon compartí habitación con Benzema. Un día se puso a llover, abrí su armario y estaba lleno de pares de botas. Yo se los 'robaba', los usaba, se los lavaba y se los guardaba", contó entre risas. Durante su etapa en el Valencia CF, donde militó durante tres temporadas, coincidió con Benzema y se lo reconoció. "En un Valencia-Real Madrid se lo confesé, él nunca se había dado cuenta. Me dijo: 'hijo de puta, nunca me di cuenta'... y se reía", añadió.

Trayectoria a la francesa

Tino Costa nació en Las Flores, en la provincia de Buenos Aires. A los 17 años decidió buscarse la vida en el Racing Club de Basse-Terre de Guadalupe... No lo vio claro en ningún club argentino. El paso por el pequeño archipielago de las Antillas le sirvió para dar el salto a Francia. Racing de París, Pau, Sète... Fútbol de todas las categorías hasta el Montpellier, donde vivió el ascenso de Ligue 2 a Ligue 1 y conquistó el salto al Valencia CF. El resto es historia conocida: Spartak de Moscú, Genoa, Fiorentina, San Lorenzo, Almería. Rusia, Italia, vuelta a Argentina. La vida no le ha ido mal, casi siempre en buenos clubes.

Mitad francés y mitad argentino, llegó a debutar con la Albiceleste. Su penúltima aventura le llevó al Atlético San Martín de Tucumán. Por ahora, está en Colombia. Eso sí, Tino es un enamorado de València. Tenía su personalidad y un estilo particular, pero la pegaba de lujo con la zurda.