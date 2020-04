"No temo al virus, llevo a Moretti en la espalda"

Lo hemos escuchado y lo hemos leído miles de veces, el fútbol no es lo más importante ahora. Por supuesto. Sin embargo, algo tiene cuando su fuerza sigue presente entre sus incondicionales, incluso en momentos tan duros como este. Una de las últimas historias que está recorriendo Italia así lo demuestra. Gian Paolo Richetto trabaja en un centro de salud de Avigliana –cerca de Turín– como enfermero y se mueve con el nombre de su ídolo a la espalda mientras trata a pacientes de Covid-19. El carácter de Emiliano Moretti, dorsal 24, capitano y símbolo del Toro, sirve como inspiración en primera línea de batalla.

"Sólo tendremos éxito si trabajamos en equipo. Así que me inspiro el jugador de equipo por excelencia del Torino en los últimos años, Emiliano Moretti. Un grande, tanto dentro como fuera del campo", confesó Richetto en TORO NEWS. El enfermero descubrió como surgió la idea de personalizar los equipos sanitarios: "Iba a realizar un test con bastoncillo, cuestión que no está exenta de riesgo y se me ocurrió esta idea. Pensé que con la camiseta de Moretti igual me sentía más protegido del virus".

La sociedad está trabajando duro y haciendo sacrificios para poner su granito de arena. El personal en primera línea está expuesto al máximo y cada uno vence los miedos o se motiva a su manera con el objetivo de dar el 100% para ayudar a vencer la pandemia. Gian Paolo Richetto (56 años, Villardora) encontró ese plus escribiendo el nombre y el número de Emiliano Moretti en la bata protectora que usa durante su trabajo. Su foto circuló hace unos días en las redes sociales del Torino FC, acumulando likes y comentarios de elogio.



El jugador, emocionado

El futbolista también le ha querido dedicar unas palabras de ánimo a través de la cuenta del Toro: "La foto y las palabras que me has dedicado, sobre todo, me han impactado y me han emocionado. Te quiero dar las gracias por lo que tú y tus colegas estáis haciendo en este momento y hacéis siempre". Cuando la situación lo permita habrá encuentro Moretti-Richetto, así lo prometió el exdefensa, con camiseta dedicada como agradecimiento.

En València también dejó huella

Moretti se unió al equipo directivo del Torino tras colgar las botas, al final de la temporada pasada. Colabora en el departamento técnico-corporativo, pero nunca pierde la oportunidad de dar consejos a sus compañeros o se acerca a los canteranos para descubrirles el oficio. El exvalencianista es un fijo en Filadelfia, donde trabaja el primer equipo y la cantera.

El defensa se retiró con 38 años y más de 600 partidos al lomo, como jugador con más partidos en el Torino en este siglo. Siempre fijo –como lateral izquierdo o central– por su inteligencia, solidez y regularidad, al Valencia CF llegó en 2004 desde el Parma y se marchó cinco años después al Genoa. Ganó una Copa del Rey y dejó huella por los mismos valores que le han convertido en un tipo querido y respetado. Ahora se está preparando para ser ejecutivo de alto nivel.



El mejor Derbi de Turín

En este proceso, hemos visto todo tipo de iniciativas en los hospitales con la intención de arrancar una sonrisa y volver cada día enchufados. El movimiento del nombre y dorsal de los futbolistas arrancó en Italia, en el servicio de urgencias del hospital de Castel del Piano (Grosseto, Toscana), donde Beatrice Lelli (23 años) lució el nueve de Belotti. Después se han visto 'camisetas' de Giuseppe Vives, Tomás Rincón... Tanto Torino ha producido la reacción de su rival. Los aficionados de la Juve que trabajan en los hospitales o centros de salud han respondido tuneándose y escribiendo en sus espaldas los nombres de símbolos como Giorgio Chiellini, Paulo Dybala, Bonucci o Marchisio. "Uno se siente pequeño frente a tanto coraje y humanidad. La verdad es que yo debería usar la camisa con tu nombre", ha contestado Marchisio. Bonita rivalidad.