Darwin Núñez: 12 millones como punto de partida

Pocos días después de la lesión en el pie de Maxi Gómez, mientras se hacía imposible encontrar una alternativa 'buena, bonita y barata' para suplir en el centro de la defensa al lesionado de larga duración Ezequiel Garay, el Valencia CF comenzó a rastrear el mercado de delanteros. La falta de rodaje de Rodrigo Moreno por culpa de los dolores que arrastraba en la rodilla agravaba el problema. Ahora el objetivo de reforzar el ataque se ha intensificado ante el riesgo de que el próximo verano el equipo pueda perder algún efectivo importante como es el mismo Rodrigo o el francés Kevin Gameiro.



Para la próxima temporada el perfil se concreta en un goleador con proyección para despuntar en la élite, pero cuyo precio sea todavía accesible para un Valencia que siente el miedo de quedarse sin los ingresos de competir en Europa. Es en ese contexto en el que han surgido dos de los nombres que siguen César Sánchez, director de Fútbol, y el secretario técnico, Miguel Ángel Corona. Luis Suárez (Real Zaragoza) y Darwin Núñez (UD Almería). Más complicada, en lo estrictamente económico, sería la opción del delantero del RCD Espanyol, Raúl de Tomás, por quien los blanquiazules invirtieron en enero 20 millones de euros para traerlo del Benfica lisboeta.



La realidad del mercado dicta que entre estas tres posibilidades, a día de hoy, la más económica para el Valencia sería la de Núñez. Eso sí, siempre en función de cómo se vayan desarrollando las circunstancias en uno y otro caso. Según informa este domingo 'Estadio Deportivo', el Almería empezaría a negociar la salida del uruguayo a partir de ofertas que superen los 12 millones de euros. Los almerienses pagaron cuatro millones a Peñarol por un futbolista que a finales del próximo junio cumplirá 21 años. El ascenso supondría medio millón más y otros 1,5 de añadido cuando Darwin alcance los 40 partidos jugados. Hasta la pausa por el coronavirus el joven internacional charrúa había hecho 12 goles en sus primeros 20 encuentros en el fútbol español.



Como sucede con otros jugadores como el colombiano Luis Suárez y Guti, ambos del Zaragoza, el Betis también se ha fijado en Darwin. No obstante, 'Estadio Deportivo', diario sevillano, indica que los béticos no han realizado aún ninguna oferta por Núñez, pese a los rumores que hablaban de una primera propuesta de seis millones. Lo que resulta evidente es que las condiciones y la posición de fuerza que pueda adoptar el Almería en futuras negociaciones para la venta del delantero cambiarán en función de dónde esté el club el próximo curso: en primera o en segunda.



Tercero, a cinco puntos del segundo, el Zaragoza, el conjunto que entrena el exjugador del Real Madrid Guti mantiene opciones de ascender de forma directa en el supuesto de que la competición pueda retomarse. Por esta razón, salvo propuesta irrechazable, la entidad rojiblanca no tiene ningún interés en precipitar un acuerdo para el traspaso de Darwin. Es más, el jeque árabe Turki Al-Sheikh, propietario del Almería, mantiene intactas sus esperanzas de dejarse ver la temporada 2020/21 por los estadios de Primera División y con un equipo de garantías.



El máximo goleador del Almería pudo viajar a Uruguay semanas atrás para acompañar a su madre. Desde Artigas se entrena a diario y su representante, Edgardo Lasalvia, se ha encargado de recordarle a la UD Almería la profesionalidad "100 %" de su representado a través de las redes sociales. Este es el mensaje que Lasalvia acompaña al vídeo de Darwin trabajando, colgado por el juagdor Tomás Silvera:





