La anécdota de Ayala con Maradona en Nápoles

Roberto Fabián Ayala ofreció esta madrugada una extensa entrevista en el canal 10 de Buenos Aires en el que repasó muchas vivencias de su carrera, anécdotas y algunas de las claves de su rendimiento durante tantos años en el fútbol europeo y en la selección argentina.

Recuerda especialmente el 'Ratón' una anécdota vivida nada más aterrizar en Italia, después de ser traspasado deal Nápoles por el River Plate: "Cuando llegué a Nápoles, la primera vez que salí a comer, a la hora de pedir la cuenta el dueño me dijo que no pagara porque ya Maradona había pagado todo con su fútbol. Es lo que más me impacto de la ciudad", comenta, cuando habían pasado ya varios años desde la marcha del astro argentino.



Respecto a su carrera, destacó que "yo no soñé lo que me pasó como jugador, fui aprovechando todas las oportunidades. Es difícil mantenerse y me llevo muchísimo de cada club y de la selección. Una vez que debutamos todos soñamos con ponernos esa camiseta".

También dice que su etapa en Mestalla fue sin duda la mejor: "Héctor Cúper fue el que me llevó al Valencia. Todos los años ahí fueron muy buenos en todo sentido. Mi estado de plenitud como jugador fue en ese club, sin dudas".