Callejón, fuera del Nápoles

El Valencia CF sigue atento a la situación de José Callejón, que termina contrato dentro de solo dos meses con el Nápoles y puede acabar la próxima temporada de regreso en LaLiga. El extremo acaba de cumplir 33 años, pero su rendimiento sigue siendo alto y equipos no le faltan siendo además agente libre.

Su agente, Manuel García Quilón, ha reiterado en las últimas horas que no tiene sobre la mesa oferta para renovar con el club del sur de Italia. Todo lo contrario, en sus últimas declaraciones al portal 'areanapoli' parece descartar definitivamente la continuidad de su jugador:

"¿La renovación de Josè? La situación todavía está en espera. Tenemos que esperar más, todo está quieto. ¿Mis sensaciones? En este momento no tengo ninguna y no tendré ninguna en el futuro porque solo los hechos cuentan. Y no hay ninguno", son sus palabras.

Diferentes medios de Italia colocan al Valencia CF como favorito para hacerse con el ex del Real Madrid tras siete temporadas en el Nápoles, donde llegó de la mano de Rafa Benítez, incluso por delante de Sevilla y clubes del fútbol turco.