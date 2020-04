"Vaya bien o vaya mal el Valencia, Mestalla se llena"

"Mestalla se va a llenar, yo sé que ese estadio se va a llenar independientemente de si el Valencia CF va bien o va mal". Son palabras de Michael Robinson, exjugador de Osasuna y comentarista de televisión que ha fallecido este martes 28 de abril de 2020 después de luchar un tiempo contra el cáncer.

Robinson estuvo infinidad de veces en el estadio de Mestalla comentando partidos de la liga de fútbol, aunque sólo una vez como jugador, fue en la temporada 87/88 en un Valencia CF-Osasuna que los locales ganaron con gol de Pedro Alcañiz.

En una entrevista en el programa Chester de que presentaba Risto Mejide, Michael Robinson trazó un paralelismo entre el público de Mestalla y la sociedad española en general. "Desafortunadamente necesitamos cagarnos en alguien" dijo.

Y añadió: "Me he dado cuenta de esto, desafortunadamente necesitamos cagarnos en alguien. Lo veo casi siempre cuando voy a Mestalla. Yo sé que ese estadio se va a llenar independientemente de si el Valencia CF va bien o va mal, y cuando yo era futbolista y visitaba Mestalla siempre hablábamos de la primera media hora, da igual lo que hagamos nosotros pero que no marquen ellos porque Mestalla se va a cagar en alguien, ahora, no sabemos en quién va a ser, puede ser en el equipo rival, puede ser el árbitro o puede ser inclusive en su propio equipo. Pero cagar en alguien se va a cagar. Es que es tan fácil destruir somos muy buenos a la hora de destruir y criticar".

