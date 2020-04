Emery quiere volver

Unai Emery, sin entrenar desde su salida del Arsenal en el mes de noviembre, ya piensa en su regreso a los banquillos. Ofertas no le faltan, pero el técnico de Ondarribia tiene en mente regresar a LaLiga después de cuatro años y medio entre París y Londres. Así lo ha comentado en una entrevista a Eurosport en la que habla de sus preferencias para el futuro inmediato y reconoce incluso haber hablado de ello con Marcelino y con Valverde, últimos entrenadores de Valencia CF y FC Barcelona.

"He vuelto de Inglaterra y estoy abierto a entrenar en España, Italia, Francia... Incluso abierto a ir a otro lugar, pero si me preguntas en qué Liga me gustaría entrenar, diría que estoy más cerca de España. He hablado con Marcelino García Toral, Ernesto Valverde, y le transmití las ganas que tenía de volver a España, mientras que ellos quizá buscan salir", revela en esa entrevista.

"Todos tendemos un poco a probar experiencias y luego volver a la zona de confort. Después de cuatro años fuera creo que si sale una buena posibilidad y me encuentro con ganas, entrenaría en España, siempre que me ilusiones el proyecto", dice Unai. Almería, donde hizo historia al devolver al equipo a la primera división tras casi treinta años, Valencia y Sevilla fueron sus tres equipos en la élite en España. Respecto a la posibilidad de volver al conjunto andaluz, en Almería recuerdan que tiene buena sintonía con Turki Al-Sheikh, actual propietario del club que se encuentra en segunda división, aunque en el momento de la suspensión era tercero en la clasificación.

¿Se plantearía entrenar de nuevo al Valencia CF? Hace un año decía esto en la rueda de prensa previa al partido de semifinales de la Europa League que disputó con el Arsenal: "Aquí hice muchos amigos, tengo muy buenos recuerdos de esta ciudad. El Valencia CF es un club maravilloso y tiene un entrenador estupendo. El pasado es una cosa más y me llevó los recuerdos y amigos. Para mí venir a Mestalla es extraordinario. Es un lugar especial para mí".

Salió del Valencia CF tras cuatro temporadas y, después de un breve paso por el Spartak de Moscú, regresó para tocar el cielo con el Sevilla ganando tres veces seguidas la Europa League, entre 2014 y 2016. Esto elevó su cartel en el fútbol europeo hasta el punto de que le llevó al banquillo de uno de los más poderosos del continente, el PSG. En Francia ganó siete títulos, pero fracasó dos veces en el objetivo principal de los propietarios que era la Champions League. No siguió.

En el Arsenal, logró meter al equipo en la final de la Europa League tras eliminar precisamente al Valencia CF, pero esta vez perdió. Tampoco pudo clasificar al equipo londinense para la Champions al quedar quinto. En su segunda temporada, fue destituido a finales de noviembre tras una mala racha de resultados. Ahora quiere volver y busta un nuevo reto que le ilusione.