Gayá a Susana Guasch: "Le dije NO al Real Madrid"

José Luis Gayà ha respondido a Susana Guasch en una entrevista telemática para Movistar+ en la que el jugador del Valencia CF reconoce que el Real Madrid lo quiso fichar en el año 2015, cuando negociaba su renovación con el club de Mestalla.



"¡Qué cerca estuviste del Madrid!", le lanza la periodista. Y esta fue la respuesta del capitán valencianista: "Buena pregunta. Al final es un halago que un equipo como el Madrid haya venido detrás, era un momento en el que yo acababa de empezar, era prácticamente mi primer año, llevaba veinte partidos en primera división cuando se lió todo aquello. La realidad es que sí que hubo interés pero yo pensaba que aún era joven y decidí seguir apostando por el Valencia porque es mi casa, seguir creciendo como jugador, y creo que hice bien".







Durante la entrevista, Susana Guash trata de establecer un paralelismo entre aquella situación y la que actualmente atraviesa Ferran Torres , que sigue sin renovar su contrato con el Valencia CF. "No lo sé, no estoy metido en esa negociación, pero sí es verdad que todo este tema a mí se me hizo muy largo y es una situación parecida. Yo no hablaba porque no creo que en una renovación lo mejor es que te pongas a hablar. Hay que respetar esa decisión, yo viví eso y", responde Gayà Respecto al posible regreso de la competición, el jugador del Valencia CF cree que lo más justo sería terminar LaLiga aunque han de darse las condiciones: "lo que está claro es que la seguridad y la salud es lo primero ante esta situación, al final haremos lo que Sanidad diga. LaLiga puede decir lo que quiera pero si Sanidad no da el OK no se va a volver a jugar., hay muchas cosas en juego y sería lo más justo", dice.